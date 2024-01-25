Döviz yatırımcısı dikkat! 'Merkez' kararı öncesinde dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Ocak 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:19

Güncelleme: 25.01.2024 - 09:41

Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta bir haftalık repo faizini 250 puan daha son bir artışla yüzde 45'e yükselterek faiz artışı döngüsünü tamamlaması bekleniyor.

Gündemde yer alan önemli konulardan biri de İsveç kararının etkilerinin Türkiye açısından ne olacağı.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ABD ile ilişkileri olumlu etkileyeceği beklentisi ve Erdoğan'ın ekonomiye zarar veren dedikodulara yönelik açıklamasının TCMB Başkanı hakkında çıkan olumsuz haberlere tepki olarak yorumlanmasıyla borsa ise dün yükseldi.

Beyaz Saray da, dün ABD Kongresi üyelerine Lockheed Martin LMT.N F-16 savaş uçakları ve mevcut uçaklar için modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışını onaylaması için çağrıda bulunduğu bir mektup gönderdi.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret, emekli maaş artış zamları gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın ana gündemi olmaya başladı. Bu kapsamda TCMB faiz kararının önemi de arttı.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, enflasyonun Mayıs'ta zirveyi görmesi sonrasında bu yıl yüzde 40-45 bandında şekilleneceğini düşündüğünü belirterek, doların da 39-40 lira bandında olacağını beklediklerini söyledi. Çakar ayrıca Ocak ayında son bir faiz artışı, son çeyrekte ise faiz indirim sürecine girilmesini beklediklerini ifade etti.

Genel beklenti TCMB'nin bu hafta faiz artışlarını yüzde 45'te tamamlayacağı ve ardından uzun bir süre sabit tutacağı yönünde. Ancak yeni enflasyon gelişmelerinin para politikasına ek bir sıkılaştırma ihtiyacı yaratıp yaratmayacağını görmek için piyasa PPK metnindeki değişikliklere de odaklanacak.

TCMB geçen yıl Mayıs sonu gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 3,400 baz puan artışla politika faizini yüzde 42.5'e yükseltti. TCMB sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlayacağını, "gerekli parasal" sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini belirtiyor.

TL DÖVİZ KARŞISINDA DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

TL, dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.5 değer kaybetti. Dün kısa süreliğine 30.15 seviyesine kadar gerileyen dolar TL saat 08.32'de 30.2650 seviyesinde işlem görüyor. Euro TL ise 33.01 bandında işlem görüyor.

Öte yandan, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkında geçen hafta medyada yer alan ve yalanlanan haberlerin olası etkileri piyasalarda takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, Türkiye ne zaman toparlansa, muhalefetin "akla ziyan dedikodularla" ekonomide temin edilen güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlattığını söyledi. Net olarak hangi dedikodudan bahsettiğini söylemese de Erdoğan'ın bu ifadesi bir kaç haftadır TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesini içeren negatif haberlere yönelik olarak yorumlandı.