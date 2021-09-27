Dolar ve avroda son durum (27 Eylül Pazartesi)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,89 liradan, avro 10,4200 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,8810 liradan alınan dolar, 8,8830 liradan satılıyor. 10,4180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4200 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 8,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3720 lira olmuştu.
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