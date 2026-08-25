Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin güncellenmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027'de alacağı maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar da şekillenmeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranına göre artacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı yansıtılacak.

Mevcut dört farklı enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,70 ile yüzde 10,80 arasında değişirken, memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışı yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında hesaplanıyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE ZAM YÜZDE 8,70 OLACAK Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor.

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,70 zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 1,59'luk enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6,67 olacak.

Bu senaryoda: En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye En düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL'den 33 bin 630 TL'ye SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye çıkacak.

PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 9,91 Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyon yüzde 9,91 olacak.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,91 olarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 2,72'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 7,86 zam alacak.

Bu durumda: En düşük memur maaşı 75 bin 744 TL En düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 TL SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 886 TL olacak.

AA FİNANS BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM YÜZDE 10,01'E ÇIKIYOR AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği anketteki yüzde 29,55'lik yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alındığında, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,01 seviyesine ulaşacak.

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 10,01 olacak. Memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışı ise yüzde 2,81'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,95'e çıkacak.

Maaşlar şu seviyelere yükselecek: En düşük memur maaşı 75 bin 807 TL En düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 33 TL SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 910 TL

EN YÜKSEK ZAM SENARYOSU YÜZDE 10,80 Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,47'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,80'e ulaşacak.

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,80 zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 3,55'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8,73 olacak.

Buna göre: En düşük memur maaşı 76 bin 355 TL En düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 26 bin 96 TL olacak.

4 FARKLI SENARYODA ZAM ORANLARI Merkez Bankası yüzde 28: SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 8,70, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 6,67

Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 29,43: SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 9,91, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 7,86

AA Finans yüzde 29,55: SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,01, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 7,95