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Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda
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Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

25.08.2026 15:54:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin güncellenmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027'de alacağı maaş artışlarına ilişkin farklı senaryolar netleşmeye başladı.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin güncellenmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027'de alacağı maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar da şekillenmeye başladı.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranına göre artacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı yansıtılacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Mevcut dört farklı enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,70 ile yüzde 10,80 arasında değişirken, memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışı yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında hesaplanıyor.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE ZAM YÜZDE 8,70 OLACAK

Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,70 zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 1,59'luk enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6,67 olacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Bu senaryoda:

En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye

En düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL'den 33 bin 630 TL'ye

SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye çıkacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 9,91

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyon yüzde 9,91 olacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,91 olarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 2,72'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 7,86 zam alacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Bu durumda:

En düşük memur maaşı 75 bin 744 TL

En düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 TL

SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 886 TL olacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

AA FİNANS BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM YÜZDE 10,01'E ÇIKIYOR

AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği anketteki yüzde 29,55'lik yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alındığında, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,01 seviyesine ulaşacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 10,01 olacak. Memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışı ise yüzde 2,81'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,95'e çıkacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Maaşlar şu seviyelere yükselecek:

En düşük memur maaşı 75 bin 807 TL

En düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 33 TL

SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 910 TL

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

EN YÜKSEK ZAM SENARYOSU YÜZDE 10,80

Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,47'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,80'e ulaşacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,80 zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 3,55'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8,73 olacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Buna göre:

En düşük memur maaşı 76 bin 355 TL

En düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL

SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 26 bin 96 TL olacak.

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

4 FARKLI SENARYODA ZAM ORANLARI

Merkez Bankası yüzde 28: SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 8,70, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 6,67

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 29,43: SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 9,91, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 7,86

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

AA Finans yüzde 29,55: SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,01, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 7,95

Memur ve emekli maaş zammında 4 senaryo belli oldu: Milyonların gözü yıl sonu enflasyonunda

Finansal Kurumlar Birliği yüzde 30,47: SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,80, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 8,73

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