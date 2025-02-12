Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:26

İstanbul serbest piyasada dolar 36,05 liradan, Euro 37,34 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,05 liradan alınan dolar, 36,05 liradan satılıyor. 37,34 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,34 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,04 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,22 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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