Doların yükselişi durdurulamıyor! Son iki yılın zirvesinde

Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:31

Güncelleme: 14.11.2024 - 12:31

ABD seçimlerinin ardından dolar, elde ettiği ivmeyi sürdürerek yükselişe devam ediyor. Dolar Endeksi, yeni işlem gününde de artış kaydederek son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İKİ YILIN ZİRVESİNDE

ABD’de seçimlerin ardından hisse senedi piyasalarındaki yükseliş hız keserken, dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar Endeksi, gün içinde 1.287 seviyesine çıkarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Euro/dolar paritesi ise 1,05 civarında işlem görüyor.

Doların yükselişindeki en büyük etken Donald Trump’ın zaferinin ekonomiye yönelik pozitif beklentileri artırması oldu. Trump’ın başkanlık yarışını kazanmasıyla, ekonomik büyüme ve şirket kârlarında artış beklentisi doları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

KONGRE'Yİ ALAN CUMHURİYETÇİLER DAHA GÜÇLÜ KONUMA GELDİ

Seçim sonrası Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi Trump ve partisinin kontrolü sağlamasına yol açtı. Son olarak Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu sağlayan Cumhuriyetçiler, göçmen denetimleri, Wall Street düzenlemelerinde esneklik ve vergi indirimlerinin devamı gibi konularda daha güçlü bir pozisyona geldi.

Ancak, Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin az bir farkla çoğunluk elde etmesi, bazı konularda parti içinde görüş ayrılıklarına neden olabilir.

KABİNE KURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Trump, kabinesini oluşturma sürecine devam ediyor. Trump, 2020 seçimlerinde kendisini güçlü bir şekilde destekleyen 42 yaşındaki Matt Gaetz’i adalet bakanlığı için aday gösterdi. Ayrıca eski Demokrat Tulsi Gabbard’ı ülke istihbaratının başına getirmeyi planlıyor; Gabbard, özellikle Ukrayna’nın savunma stratejisine karşı şüpheci tutumuyla biliniyor.