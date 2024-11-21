Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,4930 liradan, Euro 36,4870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,4910 liradan alınan dolar, 34,4930 liradan satılıyor. 36,4850 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4870 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,4510 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,3950 lira olmuştu.
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