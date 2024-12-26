Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte İstanbul 26 Aralık 2024 döviz fiyatları...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:27

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2790 liradan, Euro 36,6810 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,2770 liradan alınan dolar, 35,2790 liradan satılıyor. 36,6790 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6810 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,1960 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5950 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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