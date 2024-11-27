Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,6570 liradan, Euro 36,3070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6550 liradan alınan dolar, 34,6570 liradan satılıyor. 36,3050 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,3070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,6470 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,4200 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu!
- Erdoğan'dan RTÜK'e 'hızla tedbir' talimatı
- ORC'den çarpıcı 'Karadeniz' anketi
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Kozan'da hasat başladı: 40 ton rekolte bekliyoruz
- Narin'in cesedini böyle saklamış!
- En sağlıklı sebze seçildi: Türkiye'de yetişiyor