Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:31

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6570 liradan, Euro 36,3070 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,6550 liradan alınan dolar, 34,6570 liradan satılıyor. 36,3050 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,3070 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,6470 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,4200 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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