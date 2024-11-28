Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,6560 liradan, Euro 36,6520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6540 liradan alınan dolar, 34,6560 liradan satılıyor. 36,6500 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6520 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,6580 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,6410 lira olmuştu.
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