Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 3 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 36,51 liradan, Euro 38,07 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,51 liradan alınan dolar, 36,51 liradan satılıyor. 38,07 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 38,07 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,51 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,99 lira olmuştu.
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