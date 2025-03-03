Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 3 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 3 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:13

İstanbul serbest piyasada dolar 36,51 liradan, Euro 38,07 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 36,51 liradan alınan dolar, 36,51 liradan satılıyor. 38,07 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 38,07 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 36,51 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,99 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

İlgili Haberler

Bitcoin sert çakıldı: Trump'ın açıklamaları piyasayı sarstı! 80 bin doların altına düştü...

Bitcoin sert çakıldı: Trump'ın açıklamaları piyasayı sarstı! 80 bin doların altına düştü...
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2025 Cuma döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2025 Cuma döviz fiyatları
İstanbul merkezli büyük 'sahte para' operasyonu: Milyonlarca sahte dolar ve avro ele geçirildi, 10 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli büyük 'sahte para' operasyonu: Milyonlarca sahte dolar ve avro ele geçirildi, 10 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler