Euro'nun yükselişi sürüyor: 4 ayın zirvesinde!

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında indirimi yapmasının ardından Euro, dolar karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı

Euro'nun yükselişi sürüyor: 4 ayın zirvesinde!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:25

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında büyük ölçüde beklenen 25 baz puanlık indirimi yapmasının ardından Euro, dolar karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

AMB, geçmişteki faiz indirimlerinin yeni borçlanmayı firmalar ve hane halkları için daha ucuz hale getirmesi ve kredi büyümesinin hızlanmasıyla para politikasının “anlamlı bir şekilde daha az kısıtlayıcı” hale geldiğini söyledi.

Centrus Direktörü Bryan Conway, bu faiz indiriminin politika yapıcıların üzerinde kolayca anlaşabileceği son faiz indirimi olabileceğini öne sürdü. “Borçlanma maliyetleri artık Euro Bölgesi'nin durgun ekonomisi üzerinde baskı yaratmayacak seviyelere yaklaşırken, bazı yetkililer ihtiyatlı olmaya çağırıyor ve gevşeme döngüsünün aşırıya kaçmaması konusunda uyarıyor” dedi.

Euro, karar öncesinde 1,07 dolar iken kararın ardından şu sıralar 1,08'den işlem görüyor.


Etiketler: #Avrupa Merkez Bankası #Euro Bölgesi #euro #dolar

İlgili Haberler

Avrupa’da savaş alarmı: Yeni silahlanma programı sunulacak

Avrupa’da savaş alarmı: Yeni silahlanma programı sunulacak
Rusya’dan Avrupa'ya açık uyarı: Asker gönderirseniz savaşın tarafı olursunuz

Rusya’dan Avrupa'ya açık uyarı: Asker gönderirseniz savaşın tarafı olursunuz
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler