Dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? (5 Nisan 2022)

05 Nisan 2022 Salı, 09:20

Merkez Bankası (TCMB) yükselen enflasyona karşı yüzde 14 seviyesindeki politika faizi ile tepki vermezken, TL'nin negatif getirisi dün açıklanan veri ile birlikte 47 puana ulaştı. Ekonomi yönetimi yılsonunda enflasyonda "makul" seviyelere düşüş beklediğini belirtiyor ancak son yıllarda ekonomi yönetimlerinden daha iyi tahminlerde bulunan piyasanın öngörüleri ise yıl boyunca yüksek enflasyonun devam edeceği yönünde.

TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık bazda yüzde 61.14'e yükselirken; bu, son 20 yılın ve AKP iktidarı dönemindeki en yüksek enflasyon oranı oldu. Üretici enflasyonu ise yüzde 115'e ulaşarak TÜFE üzerindeki baskının devam edeceğini gösterdi.

Ekonomistler enflasyonda yüzde 70-%75 civarında tahmin edilen tepe noktasına kadar yükselişin birkaç ay daha devam edeceğine kesin gözüyle bakıyor. Yılsonu için de tahminler bir önceki Reuters anketindeki yüzde 38 seviyesinden dünkü veri öncesi bile %50 üzerine çıkmış durumda.

TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23.2 seviyesinde yer alırken, piyasa bu beklentinin ay sonundaki enflasyon raporu ile birlikte belirgin yukarı yönlü revize edilmesi gerektiği görüşünde.

Bu ay TÜFE'yi enerji fiyatlarının "domine ettiğini" belirten ekonomistler enerji maliyetlerinin ayrıca TCMB'nin swaplar hariç eksi 45 milyar dolar seviyesindeki rezervleri için de risk unsuru olduğunu düşünüyor.

Hükümetin yeni ekonomi programının temel hedefi olan cari fazlanın artık bu yıl için mümkün olmadığına da dikkat çeken ekonomistler enerji maliyetlerinin stabil kur politikasını da içeren yeni ekonomi politikası için en büyük tehdit olarak görüyor.

Dün açıklanan öncü verilere göre Türkiye'nin enerji ithalatı Mart'ta bir önceki yıl aynı döneme göre %156 artarak 8.4 milyar dolar olurken, ilk üç ayda %188 artarak 25 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2022 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı döneminde göre gerçekleşen 25.7 milyar dolarlık ithalat artışının 16.3 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğalgaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklanmıştır" dedi.

Bankacılar BOTAŞ'ın döviz cinsi ödemelerinin TCMB tarafından yapılıyor olmasının bankanın negatifte yer alan rezervlerini daha da risk altında bıraktığına dikkat çekerken, TCMB verilerine göre sadece son 4 ayda büyük bölümü BOTAŞ'ın oluşturduğu KİT'lerin döviz talebinin 15.1 milyar doları piyasaya girmeden doğrudan TCMB rezervlerinden karşılandı.

Bugün TCMB'nin KİT'lere döviz satışına ilişkin Mart verileri, TCMB'nin aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi verisi takip edilecek.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle belirginleşen petrol fiyatlarındaki yükseliş de Türkiye'nin cari fazla vermeye odaklı ekonomi politkasının gidişatı ve sürdürülebilirliği açısından yakından takip ediliyor.

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.5 artışla 109.11 dolara yükseldi. Aralık ayında 65 dolar olan brent petrol 139 dolara kadar yükseldikten sonra bu sabah 110 dolar civarında.

TL, dolar karşısında Ocak ortası ile Şubat ortası arasında 13.5 etrafındaki dar bantta hareket etmiş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte riskli varlıklardan kaçışın da etkisiyle 11 Mart'ta 14.9950'ye kadar yükselmişti.

İşlemcilerin verdiği bilgiye göre, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmasının önüne geçilmişti. Daha sonra TCMB'nin satmak zorunda olduğu döviz miktarı Rusya Ukrayna arasında barış umudu ile azaldı ancak tam olarak hiç sıfırlanmadı. Bankanın ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'ini yılbaşında almaya başlamasının ardından piyasalar yeni ekonomi programının TCMB rezervlerine etkisini tam olarak hesaplayamıyorlar. Ancak verilerden rezerv kayıplarının devam ettiğini görebiliyorlar.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen ay yüzde 28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Dün son işlem yüzde 25.43 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son 2 haftada 150 baz puana yakın düşüş gösterdi. CDS dün günü 551/559 baz puan seviyesinden kapandı.