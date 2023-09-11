Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:18

Güncelleme: 11.09.2023 - 09:18

Reuters anketine göre cari açığın temmuzda 4.5 milyar dolar olması bekleniyor. Saat 10.00'da yayımlanacak temmuz ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksleri ardından Ekim 2025 vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleşecek.

Hazine bugün 2 yıl vadeli gösterge ile başlayacak Eylül ayı iç borçlanma programında 74.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 110 milyar TL iç borçlanma programlıyor.

Hazine yarın ise 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ile 5 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Ekonomide yaklaşık iki yıldır terkedilen ortodoks politikaları yeniden uygulayarak raydan çıkmış enflasyonu kontrol altına almayı planlayan hükümet, geçen hafta açıkladığı Orta Vadeli Program ile (OVP) enflasyon beklentisini yukarı çekip, büyüme beklentisini düşürdü.

OVP ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin "negatif" olan kredi notu görünümünü makro-finansal istikrar üzerindeki riskleri ve ödemeler dengesi üzerindeki baskıları azaltan "daha alışılageldik ve tutarlı politika bileşimini" gerekçe göstererek "durağan" düzeyine yükseltti.

Moody's de geçen hafta Reuters'a yaptığı değerlendirmede, ortodoks ekonomi politikalarının kredi notu açısından olumlu olduğunu belirtti.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir yandan OVP'ye desteğinin tam olduğunu belirtirken, diğer taraftan büyümeden "kesinlikle taviz" vermeyeceklerinin altını çizmesi büyümenin nasıl sağlanacağı, cari açığın daha ne kadar süre yüksek seyredeceği ve kamu borçlanması ve finansmanı konulardaki sorunların devam edeceği kanısını uyandırdı.

OVP'nin ardından ekonomi yönetimi, büyüme kompozisyonunu enflasyonu artırmayacak şekilde belirleyeceklerini, kuvvetli dış finansman beklediklerini, ancak cari açığı düşürmenin zaman alacağını ifade ettiler.

Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor. Kur üzerinde kontrolün gevşediği Haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı ise yüzde 22.8 seviyesinde. Kur bu sabah 26.85 seviyesindeydi. Euro/TL ise aynı dakikalarda 28.84 civarında işlem görüyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SINIRLI ARTIŞ

TCMB'nin yüksek maliyet ve enflasyonist baskı yaratan kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğünü azaltmak için iki hafta önce attığı adımların ardından KKM büyüklüğü ve KKM'den istenilen çıkışı yaratacak TL mevduat faizleri seviyesi de yakından izleniyor.

Bankaların mevduat faizi için gösterge kabul edilen 3 aya kadar olan mevduat faizi, TCMB verilerine göre 1 Eylül'de sona eren haftada 6.83 puan ile en azından 2007 yılına kadar giden uzun bir dönemin en keskin bir yükseliş kaydederek yüzde 37.59'a çıktı. Bir aylık mevduat faizinde ise 1.9 puan ile daha sınırlı bir artış gerçekleşti.

BDDK'nın verilerine göre KKM büyüklüğü 1 Eylül itibarıyla, 20 milyar lira ile sınırlı da olsa art arda ikinci defa haftalık bazda düşüş kaydetti. KKM büyüklüğünün 18 Ağustos'ta 3.41 trilyon lira ile zirve yapmış, 25 Ağustos'ta yaklaşık 40 milyar lira gerilemişti.