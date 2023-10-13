Dolar ve Euro ne kadar oldu? 13 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:39

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:40

Hamas'ın İsrail'e cumartesi günü düzenlediği saldırının ardından jeopolitik endişeler piyasa gündemine daha çok yer almaya başladı. Türkiye, Hamas'ın elindeki sivil esirlerin serbest bırakılması için müzakere yürütürken, diplomasi trafiğini hızlandıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'ı ziyaret edecek.

İsrail birkaç gün içinde 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye kara harekatı başlatacağını açıklayarak sivillerin bölgeyi terk etmesini isterken, Hamas-İsrail çatışmalarının bölgede yayılacağı endişeleri hafta başında petrol fiyatlarının 90 dolara yaklaşmasına yol açtı.

BRENT PETROL HAFTAYI KAZANIMLA KAPATABİLİR

Hafta içinde dalgalı seyir izleyen petrol fiyatları ABD'nin Rus petrolü taşıyan iki tanker işletmecisine yaptırım başlattığını açıklamasının ardından tekrar yükselişe geçti. Brent petrolü haftayı yüzde 2.3 kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.

Dolar/TL'de eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değişimlerle kademeli yükseliş devam etti. Eylül ayının tamamında yüzde 2.6 değer yitiren TL, bu sabah 27.7870 seviyesindeydi. TL'nin ekim başından bu yana değer kaybı yüzde 1.3 olarak gerçekleşti.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 29.31 bandında işlem görüyor.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 32.5 değer kaybetti. Değer kaybının büyük bölümü kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayında meydana geldi.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ABD'de dün açıklanan tüketici fiyatlarındaki artışın tahminleri aşmasıyla birlikte faizlerin öngörülenden daha uzun süre yüksek seyredeceği beklentisi tekrar kuvvetlendi.

Geçen hafta 16 yılın zirvesine çıkan ABD Hazine tahvil getirilerinin gücünü korumasını sağlayan veri, uluslararası hisse piyasalarına satış getirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonda beklenilen yavaşlamaya paralel olarak para politikasında sıkılaştırmayı durdurup durdurmayacağı yakından izlenirken, jeopolitik gerilimlerin de katkısıyla ABD Hazine tahvillerinin getirileri dalgalı bir seyir izliyor. Getirilerde düşüş olmaması hisse piyasalarına düşüş olarak yansıyor.

SICAK PARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için bulundukları Fas'ın Marakeş kentinde merkez bankası başkanları ve fon yöneticileriyle görüştü.

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

Şimşek, 19 Ekim'de ise Paris'te yatırımcılarla görüşecek ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.

Henüz Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri oldukça sınırlı aşamada. Şimşek progran erken aşamasında olunması nedeniyle bunun doğal olduğunu belirterek "Önümüzdeki dönemde yurtdışından fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz" dedi. Yabancı yatırımcılar en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında ne kadar sabırlı olacağından endişe ediyor.