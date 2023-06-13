Dolar ve Euro ne kadar oldu? 13 Haziran 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:05

Güncelleme: 13.06.2023 - 11:05

TL bankacıların kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest bir yapıya geçiş olarak yorumladıkları dönemden geçerken dolar/TL 24 seviyesinde yakın seyrediyor. Gün içerisinde 23.80’e kadar çıkan dolar/TL mevcut durumda 23.67’den işlem görüyor.

TL rekor seviyelere göre seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 17.6 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yaklaşık yüzdee 21.3 oldu. TL'nin son beş yıllık kaybı ise yüzdee 80'nin üzerinde.

Euro ise gün içerisinde 25.85'e kadar çıkarken, Euro/TL 25.56'da.

Bankacılar kamunun döviz piyasasındaki belirleyici rolünün bitmediğini ancak seçim öncesindeki gibi TCMB rezervlerin TL'nin daha değerli bir seviyede tutulması için kullanımını da bugünlerde göremediklerini belirtiyor.

Türkiye piyasaları yabancı yatırımcılara swap gibi devam eden kısıtlar nedeniyle tam anlamıyla açık değil. Piyasalarda ekonomi yönetimindeki olası değişimleri de beklemeye devam ediyor. Bugün gündemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ile Hazine ihaleleri yer alıyor.

Düşük faiz hassasiyeti kuvvetli olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Şimşek'e ne kadar alan tanıyacağını izleyen piyasalar bu kapsamda artık Erkan'ın da "para politikasını rasyonel zemine taşıyacak bağımsızlığın ve sürenin kendisine verilip verilmeyeceğini" takip etmeye başladı. Erkan'ın ekonomi içerikli ilk mesajları da piyasalarda bekleniyor.

Piyasalar 22 Haziran'daki faiz kararını beklerken bunun öncesinde PPK üyelerinde, düzenleme kurumlarında, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerinde değişiklik olup olmayacağını da izliyor.

BANKACILIK DEVLERİNDEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

JPMorgan TCMB'nin bu ay faizleri yüzde 8.5'ten yüzde 25'e çıkarmasını bekliyor.

Yatırımcılar, işlevsel bir piyasayı ve yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için çok önemli bir unsur olan para politikası seyrinin netleşmesini istiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Döviz piyasasındaki sistemin işleyişi itibarıyla kamunun hala belirleyici olduğu ama yöntemlerin daha sağlıklı bir yapıya doğru gittiğini görüyoruz. Burada piyasanın beklentisi değişimlerin bir an önce olması ancak ekonomi yönetiminin de belirli bir plan dahilinde adım atacağını anlıyoruz" dedi.

Piyasalar bu hafta bitimine doğru Şimşek'in TBB üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geleceği toplantıyı da takip edecek.

Şimşek ilk önceliğini "ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak" olarak tanımlamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün önümüzdeki aylarda Orta Vadeli Programı (OVP) güncelleyeceklerini belirterek, metnin para ve maliye politikasının yanısıra yapısal reformaları da içereceğini söyledi.

Haftaya Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştireceklerini de belirten Yılmaz bugün başlayacak asgari ücret görüşmelerinin kamu, işçi ve işveren kesiminin ortak uzlaşısı ile tamamlanmasını istediklerini de söyledi. Komisyonun bugünkü ilk toplantını gerçekleştirmesi ardından süreç diğer toplantılarla önümüzdeki bir kaç hafta devam edecek.

Haziran iç borçlanma programına dün başlayan Hazine, Aralık 2024 itfalı sabit kuponlu tahvil ile yüzde 17.05 ortalama bileşik faizle yaklaşık 1 milyar TL borçlandı.

Hazine bugün ise 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin ilk ihracını ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Haziran ayı borçlanma hedefi 50 milyar TL.