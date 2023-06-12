Dolar yeni haftaya rekorla başladı! İşte 12 Haziran döviz fiyatlarında son durum...

Dolar/TL yeni haftanın başında 23.76 ile yeni zirveyi gördü. Dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19.6 seviyesine ulaşmış, seçimlerin sonrasında TL’nin değer kaybı artmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:46
Dolar yeni haftaya rekorla başladı! İşte 12 Haziran döviz fiyatlarında son durum...
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Döviz kurlarında 28 Mayıs’taki seçimlerin sonrasında hızlanan artış, devam ediyor. Geçen haftayı 23.47 seviyesinden kapatan dolar/TL, bu sabah 23,76 ile yeni zirve noktasını gördü. Dolar kuru saat 9.40 itibariyle 23.64’ten işlem görürken, Euro/TL 25.42 seviyesinde.

Yüksek cari açığa rağmen Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüketilerek ve döviz işlemlerine getirilen kısıtlamalarla engellenmeye çalışılan döviz kurlarındaki artış, seçim sonrasında hükümetin ekonomi yönetimini değiştirmesi sonrasında hızlandı.

Londra ve New York merkezli küresel finans çevrelerine yakın bir isim olan Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanması, ekonomi politikalarında geleneksel neoliberal çizgiye dönüş sinyali olarak algılanmıştı. 


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