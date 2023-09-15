Dolar ve Euro ne kadar oldu? 15 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 15.09.2023 - 09:21

Güncelleme: 15.09.2023 - 09:21

TÜİK bugün ağustos ayı konut satış istatistiklerini, Merkez Bankası eylül ayı piyasa katılımcı anketini açıklayacak. Hazine ise ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi kur korumalı mevduata (KKM) yönelik yeni zorunlu karşılık adımının etkisi de piyasalarda takip ediliyor.

TCMB 6 aya kadar vadeli KKM hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltti.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar 300 milyar TL'ye yakın TL likiditenin sistemden çekileceğini hesaplıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİYOR

TCMB'nin geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemesinin ardından mevduat için verilen azami faiz 10 puandan fazla artış kaydetmiş oldu.

TCMB bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasını istiyor.

TCMB düzenlemelerinin ardından dövizden dönen KKM hesapların vade sonunda TL'ye dönmesi halinde ödenen mevduat faizi yükselirken, bu oran bazı hesaplar için yüzde 45'e kadar çıktı. Mevduat faizlerinin geneli de yukarı yönlü seyir izlemeye devam ediyor.

BDDK'nın verilerine göre KKM büyüklüğü 8 Eylül itibarıyla, 15.7 milyar lira ile sınırlı da olsa art arda üçüncü defa haftalık bazda düşüş kaydetti.

KKM büyüklüğü 1 Eylül itibarıyla, 20 milyar lira gerilemişti. KKM 18 Ağustos'ta 3.41 trilyon lira ile zirve yapmış, 25 Ağustos'ta ise yaklaşık 40 milyar lira gerilemişti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor.

Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı yaklaşık yüzde 23 seviyesinde oldu.

Dolar/TL, bu sabah güne 26.95 civarında başladı. Euro/TL ise 28,95 seviyesinden alıcı buluyor.



İHRACATÇILARIN KREDİ LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

TCMB bu hafta ayrıca ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitlerini 10 katına çıkararak 3 milyar TL'ye yükseltmişti.

Ekonomi yönetimi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı yürütüyor. Bu kapsamda konut taşıt gibi bireysel kredilerde maliyet artırılıp erişilebilirlik azaltılıyor. İhracat ve istihdam odağı bulunan kredilerde ise genişlemeci adımlar atılıyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında dün kaydettiği altı ayın zirvesine yakın seyretti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dünkü faiz artırımının sıkılaştırma döngüsündeki son artırım olduğu sinyalini vermesinin ardından euro ise değer kaybetti.

Türkiye'nin dış ticaret açığının büyük bölümünü oluşturan enerji fiyatlarında son dönemdeki belirgin artış da devam ediyor. Brent ham petrol 94 doların üzerinde ABD hafif ham petrolü 91 dolara yakın işlem gördü.