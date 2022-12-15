Euro ve dolar ne kadar oldu?

15 Aralık 2022 Perşembe, 09:23

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 50 baz puan yükseltirken, Fed Başkanı Jerome Powell ekonomi durma noktasına yaklaşmış olsa da gelecek yıl faizlerin yükselmeye devam edeceğini, aksi halde enflasyonun kontrol altına alınamayacağını ifade etti.

FED'DE FAİZ 15 YILIN ZİRVESİNDE

Fed, 50 baz puan artırıma giderek politika faizini yüzde 4.25-yüzde 4.5 aralığına çıkarırken, 2023'te ise politika faizi için hedef aralığın yüzde 5'in üzerinde olacağını öngördü. Bu oran, yatırımcı beklentilerinin hafif üzerinde kalıyor.

Bugün iç piyasada TCMB'nin haftalık para banka rezerv istatistikleri, kasım ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri ile konut satış istatistikleri takip edilecek.

Öte yandan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları hapis cezası alan İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de bir araya gelecek. Piyasa sürecin en geç haziran ayında yapılacak seçimlere etkisini de takip ediyor.

Küresel piyasalarda ise Fed kararı ardından bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek. Her iki merkez bankasının da 50 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyor.

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydan fazla süredir 18.6 etrafında yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL bu sabah saat 08.38'de 18.61/18.64 seviyesindeydi.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR?

Güne 1,0679 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:12 itibarıyla yüzde 0,21 azalışla 1,0657'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0619, en yüksek 1,0695 seviyelerini gören Euro/dolar paritesi günü 1,0682 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 21.11.2022 tarihinde 1,0223 ile son bir ayın en düşük, 14.12.2022 tarihinde ise 1,0695 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 19.86 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.86 lira olarak belirlendi.



Euro/TL'de Aralık 2021'de 20,75 ile rekor kırılmıştı.



Yatay kur, Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara ek tahvil yükümlülükleri getiren adımları ve KKM'den kampanyalarla getirisi yükselen TL mevduata yönelim banka rezervlerini desteklemeye devam ediyor.

TCMB öncü verileri ve Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar toplam döviz rezervlerinin 125 milyar dolardan geçen hafta 3.5 ila 4 milyar dolar artışla 128.6-129.1 milyar dolara yükseleceğini hesapladı. Hesaplamaların medyanı 128.8 milyar dolar oldu.

Benzer şekilde net rezervlerin de geçen hafta 3-4 milyar dolar artışla 26.2-27.3 milyar dolar aralığına yükselmesi bekleniyor. TCMB döviz rezervi verilerini 1430'da açıklayacak.

TCMB toplam rezervleri ekim sonundan 2 Aralık'a kadar 18 milyar dolar artış gösterdi. Bu artışta belirgin bir dış kaynak rol oynamadı. Altın rezervleri 5 milyar dolar, döviz rezervleri 13 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde parite etkisinden arındırılmış olan yabancı para mevduat yaklaşık 15 milyar dolar azalış gösterdi. BDDK verilerine göre toplam mevduatın içerisindeki TL payı aynı dönemde 3 puan artarak yüzde 50'ye ulaştı.

BDDK KARARINA GÖRE BANKALAR DÖVİZ POZİSYONLARINI AZALTACAK



Ayrıca bu hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı ile bankalar döviz pozisyonlarını yaklaşık 1.5 milyar dolar azaltacak ve takiben müşterilerin döviz işlemlerini bünyesinde tutmak yerine piyasaya yansıtmak zorunda kalacak.

BDDK, bankaların döviz varlıkları ile özkaynakları arasındaki dengeyi temin etmek üzere belirlenen oranın üst sınırını düşürdü. Değişiklikle yabancı para net genel pozisyonun, özkaynak standart oranına olan rasyosunda üst sınır yüzde 20 seviyesinden yüzde 5'e indirdi.