Dolar ve Euro ne kadar oldu? (19 Ocak 2023)

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:22

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikası çerçevesinde, yükselen enflasyona rağmen politika faizini geçen sene yüzde 9'a indirdi. Reuters anketine katılan 22 ekonomistin tamamı bugün TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

PPK metninde yapılacak olası değişiklikler ve ayrıca banka rezervleri bugün takip edilecek gündem maddeleri arasında.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu toplam 4 bankacı TCMB toplam rezervlerinin 1 milyar dolara yakın artışla 127.2 milyar dolar olmasını bekliyorlar.

TCMB ayrıca bu hafta ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi de isterken sürecin devam etmesi halinde düzenleme yapılabileceğine de dikkat çekildi.

Banka bu hafta ayrıca üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı. Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar yüzde 30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları dün açıklanan ABD perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından resesyon endişelerinin kuvvetlenmesi ve yatırımcıların tahvil gibi güvenli varlıklara yönelmesiyle geriledi.

Yen ise piyasaların Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikası taahhütlerini gerçekleştirmekte zorlanacağından şüphe duymasıyla birlikte değer kazandı.

Mayıs ayına çekilmesi planlanan seçimler öncesinde iktidarın ekonomi adımları, muhalefetin ise muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ile Türkiye'nin dış politikadaki adımları izleniyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL bu sabah 08.38'de 18.7925/18.7930 ile yatay seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20.2820 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.2840 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20.3980 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARITESI YÜKSELIŞTE

Güne 1,0790 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:12 itibarıyla yüzde 0,08 artışla 1,0798'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0766, en yüksek 1,0887 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0791 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 18.01.2023 tarihinde ise 1,0887 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

