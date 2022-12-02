Dolar ve Euro ne kadar oldu? (2 Aralık 2022)

02 Aralık 2022 Cuma, 09:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ŞahapKavcıoğlu saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Ayrıca bugün saat 11.30'da kasım ayı dış ticaret verileri yayımlanacak. Veriler Türkiye'nin bu yıl rekor kıracak olan ve 100 milyar dolara yaklaşması beklenen enerji ithalatı hakkında ilk veriyi oluşturuyor.

PETROL, DOĞALGAZ VE KÖMÜR FİYATLARI TARİHİ ZİRVEDEN GERİLEDİ



Her ne kadar uluslararası petrol, doğalgaz ve kömür fiyatları yıl içindeki tarihi zirvelerden gerilemiş olsa da 10 aylık enerji ithalatı yaklaşık 81 milyar dolara tırmandı.

İlki 7 Aralık'ta yapılacağı açıklanan asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna doğru sonlanması bekleniyor. Yapılması beklenen üç toplantının ardından, asgari ücrette yapılacak olan artış tüketici harcamalarına ve enflasyona etkisi açısından yakından izlenecek.

Gelecek hafta başında açıklanması beklenen tüketici fiyatları verisinin kasımda yüzde 84.65 ile 24 yılın zirvesinden sınırlı gerileyeceği, ilerleyen aylarda düşüşün hızlanacağı tahmin ediliyor. Dün açıklanan İstanbul enflasyonu Kasım ayında yıllık bazda yüzde 109 seviyesinden yüzde 106'ya sınırlı geriledi.

HAZİNE 11 MİLYAR DOLAR BORÇLANMA HEDEFİNİ YAKALADI



Hazine, IFR'da yer alan habere göre Ocak 2028 vadeli Eurobondun dünkü yeniden ihracıyla 2 milyar Euro daha borçlandı. Hazine böylece bu yılki 11 milyar dolar borçlanma hedefini yakalarken, döviz rezervinde son haftalarda görülen toparlanmanın devam edeceğine işaret etti.

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık son iki ayda sadece yüzde 1'e yakın değer yitirdi. İki aydır 18.6 etrafında yatay seyreden dolar/TL saat 09.03'te 18.6350/18.6380 seviyesindeydi.

Piyasalarda ayrıca büyük bölümü tamamlanan 15 milyar dolarlık Kasım ayı KKM itfalarını da takip ediliyor. Bankacıların genel görüşü KKM'nin TL cinsi zirvesine ulaştığı ya da yaklaştığı yönünde.

Kurdaki durağan seyir ile birlikte getiri arayan yatırımcılar için alternatifsiz bir araç olarak görülen hisse piyasalarında başlayan neredeyse soluksuz yükseliş ivme kaybederek de olsa devam etti. BIST-100 endeksi ekim başı ile Kasım sonu arasında yüzde 57 yükselen endeks dün yüzde 1.4 yükseliş ile kapandı.

EURO DOLAR PARİTESİNDE ARTIŞ

Güne 1,0524 ile başlayan Euro/dolar paritesi, saat 09:28 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 1,0535'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0393, en yüksek 1,0534 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0526 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 02.12.2022 tarihinde ise 1,0539 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Serbest piyasada 19,6160 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,6180 lira olarak belirlendi.

Dış piyasalara bakıldığında Asya borsaları, hafta başından bu yana yüzde 4'e yakın yükselişin ardından bugün, Fed'in para politikası hakkında ipucu verecek tarım dışı istihdam verileri öncesinde ekside seyretti. ABD Hazine tahvil getirileri son günlerdeki düşüşün ardından yatay seyrederken dolar dünkü keskin kayıplarını telafi edemedi.

ABD'de düşüş kaydeden yeni iş ilanları ve daralma görülen imalat verileri de dahil olmak üzere dün açıklanan ve fiyat baskılarının azaldığına işaret eden veriler Fed'in gerçekleştirmiş olduğu faiz artırımlarının ekonomiyi yavaşlatıcı etkileri olduğunu gösterdi.

Yatırımcılar Çin'in katı sıfır koronavirüs vakası politikasını gevşetip gevşetmeyeceğini ve küresel resesyon yaklaşırken Çin ekonomisinin gelecek yıl küresel ekonomik büyümeye daha fazla katkıda bulunup bulunmayacağı konularını da izliyor.