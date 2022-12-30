Dolar ve Euro ne kadar oldu? (30 Aralık 2022)

30 Aralık 2022 Cuma, 10:10

Dolar/TL, biri bu hafta olmak üzere nadir yaşanan kısa süreli dalgalanmalar haricinde, yaklaşık üç aydır anlamlı bir değişim göstermeden 18.7 civarında yatay işlem görüyor.

Piyasalarda yılın son işlem gününde odak Merkez Bankası'nın 2023 Para ve Kur Politikası metni olacak.

TCMB yıl sonunda açıkladığı ilgili belgede döviz alım ihalelerinden TCMB'nin ikincil piyasada yapacağı Hazine tahvili alımlarına, açık piyasa işlemlerine kadar detaylı bir metin paylaşıyor. Bu 2023 yılında uygulanacak politikalara ilişkin fikir sahibi olmak için piyasada yakından takip ediliyor.

MERKE BANKASI BANKACILIK SİSTEMİNİ 1 TRİLYON TL CİVARINDA FONLUYOR



Bu yıl metni daha önemli yapan ise TCMB'nin kasım ve aralık faiz kararlarında ilgili metne atıf yapması oldu. PPK'da "fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir" dedi ve bugünkü metin ile detayların paylaşılacağı belirtildi.

TCMB bankacılık sistemini yaklaşık yüzde 9'dan 1 trilyon TL civarında fonluyor. Bu fonlamanın yüzde 80'ine yakını döviz ve altın cinsi swap. Bankacılar metinde başta repo ihalelerin vadesinin uzaması olmak üzere önümüzdeki yıl için açıklayacağı yeni değişiklikleri bekliyor.

Veri gündeminde Kasım ayı dış ticaret dengesi, 2022 yılı bitkisel üretim istatistikleri de yer alıyor.

TCMB bu hafta kur korumalı mevduat ürünlerine ilişkin uygulama talimatında yaptığı değişiklikle, KKM hesaplarının türev işlemlere konu edilemeyeceğini açıkladı.

TL bu ay yüzde 0.6 değer kaybederken 500 baz puanlık faiz indiriminin başlangıcından bugüne değer kaybı yüzde 4 oldu. Kurda tarihi zirve ise 18.8440 seviyesinde. Bu seviye bu hafta, işlemlerin likitide kazanmadığı saatlerde görüldü. TCMB regülasyonlarla piyasadaki likit saatleri 10.00-16.00 olarak belirliyor.

"TL'DEKİ DEĞER DEĞİŞİMLERİNİ KAMU TERCİHİ"



Birçok işlemci kamunun kurdaki yön belirleme kabiliyetine dikkat çekerek TL'deki değer değişimlerini kamu tercihi olarak görüyor.

Tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere ihracatçılar kurun sabit kalması nedeniyle rekabet avantajlarını kaybettikleri için TL'nin değer kaybetmesi çağrısında bulunurken hükümet şu an bu yönde bir adım atacağına dair mesaj vermiyor. Ekonomi yönetimi kurda istikrar sağlandığını sırada enflasyondaki düşüş olduğunu söylüyor.

Yine de bankacılar, TL'de son bir ayda yüzde 0.6 gibi oldukça sınırlı olsa da değer kayıplarının devam edip etmeyeceğini de izleyecekler. Genel beklenti TL'nin seçime kadar anlamlı değer değişimi yaşamadan ya da sınırlı değer kaybeden bir seyir izlemesi. Hükümetin açıklamalarından piyasalar kurdaki oynaklığın az olacağı anlıyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19.9120 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.9140 lira olarak belirlendi.



EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0669 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:59 itibarıyla yüzde 0,22 azalışla 1,0645'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0607, en yüksek 1,0691 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0670 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 01.12.2022 tarihinde 1,0393 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

