Dolar ve Euro ne kadar oldu? (5 Aralık 2022)

05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:47

Merkez Bankası öncü verileri ve bankacıların hesaplamaları toplam rezervin 122.6 milyar dolardan geçen hafta itibarıyla 124 milyar dolara yükselebileceğini gösterdi.

Hazine bugün iki yıl vadeli, altı ayda bir yüzde 4.65 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracını gerçekleşecek.

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık son iki aydır 18.6 etrafında yatay seyir izledi. Dolar/TL bu sabah saat 0855'te 18.6250/18.6370 seviyesindeydi.

EURO DOLAR PARİTESİNDE ARTIŞ

Güne 1,0531 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:37 itibarıyla yüzde 0,41 artışla 1,0576'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0428, en yüksek 1,0545 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0535 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 07.11.2022 tarihinde 0,9899 ile son bir ayın en düşük, 05.12.2022 tarihinde ise 1,0585 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Serbest piyasada 19.7160 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.7180 lira olarak belirlendi.

ENFLASYON VERİLERİ İZLENİCEK

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda ve sigara başta olmak üzere devam eden fiyat artışlarıyla Kasım'da aylık yüzde 3 artması yıllık bazda ise yüzde 84.65'e sınırlı gerileme ile 24 yılın zirvesinden ilk düşüşün gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Kasım ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 82.7 ila yüzde 85.3 arasında yer alıyor. TÜFE Ekim ayında yüzde 85.51 olarak gerçekleşmişti.

Reuters anketinde 2022 sonu tahmini yüzde 69 oldu.

Dolar/TL'deki 2021 Kasım ve Aralık'ta yaşanan sert yükselişlerin bu yıl olmaması nedeniyle enflasyonda önemli bir baz etkisi oluşuyor.

Baz etkisi bir önceki aya göre çift haneli enflasyonun görüldüğü aralık ve ocak ayında daha da belirgin hissedilecek. Böylece fiyat artışları devam etse bile yıllık enflasyon önümüzdeki iki ayda belirgin gerileyecek.

Ekonomistler TL'de yeni değer kaybı olmaması halinde yıllık enflasyonda Kasım verisiyla başlayabilecek düşüşün önümüzdeki yılın ilk aylarında da devam edeceğini düşünüyor. Ekonomistler 2023'ün birinci çeyrek sonunda enflasyonun yüzde 57'ye düşeceğini öngörüyor.

İstanbul enflasyonu Kasım ayında yıllık bazda yüzde 109 seviyesinden yüzde 106'ya sınırlı geriledi.

Piyasalarda ayrıca çarşamba günü komisyon toplantısı ile devam edecek asgari ücret görüşmeleri de takip ediliyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Wall Street, ABD'nin Kasım tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasında daha az agresif olacağı beklentilerini hafifletmesiyle Cuma günü ivme kaybederken, tahvil getirileri sert düştü. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Kasım'ın başından bu yana 74 baz puan geriledi.

Piyasalar Fed faiz oranlarının yüzde 5'te Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarının ise yüzde 2.5'te zirve yapacağını fiyatlıyor.