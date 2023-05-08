Dolar ve Euro ne kadar oldu? (8 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:29

Güncelleme: 08.05.2023 - 09:29

Başta ekonomi olmak üzere iktidarın mevcut uygulamalarında değişim beklentisi nedeniyle piyasalarda yakından takip edilen 14 Mayıs seçimlerinden önceki son haftanın ilk gününde bugün yapılacak iki Hazine ihalesi ve 17.30'da Hazine nakit dengesi verisi izlenecek.

Hazine bugün iki yıl vadeli tahvil ve altı yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hafta sonunda cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Mitinge katılanlardan hafif yaralananlar olurken İmamoğlu saldırıyı demokrasi adına utanç verici olduğunu ifade ederek "bu memleketi bölme anlayışının sahibi olan bir anlayıştır. Buna karşı mücadelemiz devam edecektir" dedi.

DOLAR TL KARŞISINDA YÜZDE 4 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL bu sabah 19.50'den güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.44 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Serbest piyasada 21.5240 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21.5260 lira olarak belirlendi.

Cuma günü Euro'nun satış fiyatı da 21.4280 lira olmuştu.

Son sekiz günün yedisinde toplam yüzde 12.4 düşüş kaydeden Borsa İstanbul yılın başındaki zirveye kıyasla yüzde 22.3 geriledi.

EURO DOLAR PARİTESİ YÜKSELİŞTE

Güne 1,1022 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:25 itibarıyla yüzde 0,24 artışla 1,1044'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0967, en yüksek 1,1048 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,1018 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 10.04.2023 tarihinde 1,0831 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2023 tarihinde ise 1,1095 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Bayram öncesi iki haftada 10 milyar dolar artan KKM 102 milyar dolara ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalara bakıldığında, Asya borsaları yüzde 0.7 yükselirken yatırımcıların odağında çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verisi olacak. Veri, seri faiz artırımlarının ardından Eylül'den itibaren faiz indirimine gitmesi fiyatlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası hakkında ipucu verecek.

Cuma günü açıklanan tahminlerden güçlü ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından para politikasında gevşeme beklentileri bir miktar güç kaybetmişti. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi de tahminleri aşarsa gevşeme beklentilerini daha da zayıflayabilir.