Dolar ve euro yeniden hareketlendi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi izlenimi yaratan mesajlarının ardından dolar/TL kuru yeniden yükselişe geçti.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 16:09
Dolar ve euro yeniden hareketlendi
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Ekonomik gelişmelerden etkilenen dolar kuru yükselişine devam ediyor. Güne 8,45 seviyelerinde başlayan dolar 8,50'yi gördü. 

Euro/TL ise, 9,97'lerde seyrederken 10,02 seviyelerini gördü.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 92,6 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1790'dan işlem görüyor.


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