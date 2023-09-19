Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz artırımına devam eder mi? İşte son tahminler…

Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:06

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Eylül Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltmişti.

Piyasa faiz kararının yanında karar metninde enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajları da yakından takip edecek.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Merkez Bankası'nın son üç aydaki toplam faiz artışı 16.5 puana ulaştı. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler...

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.

Ankette iki ekonomist 600 baz puan, dokuz ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 400 baz puan ve iki ekonomist ise 250 baz puan artış bekliyor.

Anketteki ortalama beklenti ise, faizin yüzde 30’a yükseltilmesi yönünde.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın, 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

FOREKS ANKETİ

Foreks Haber anketine katılan 24 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 31,00 olurken, en düşük tahmin yüzde 27,50 olarak gerçekleşti. Anketteki medyan beklenti ise bu hafta faizin 500 baz puan artırılacağı yönünde oldu.

Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 22 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 35,00 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 45,00, minimum beklenti ise yüzde 30,00 oldu. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 25,00 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 30,00 ila yüzde 20,00 bandında gerçekleşmişti.

BLOOMBERG ANKETİ

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin bu haftaki faiz kararına dair ortalama beklentisi, 500 baz puanlık artış yönünde oldu.

BARCLAYS TAHMİNİ

İngiliz banka Barclays, piyasadaki genel beklentilerin aksine bu hafta TCMB’den 250 baz puanlık sınırlı faiz artışı bekliyor.

Barclays analistleri, çok daha keskin bir hamleyi ihtimal dışı görmese de, ağustos ayında gerçekleştirilen beklenti üzeri faiz artırımının ardından “kademeli artışlar” beklediklerini söylediler.

JPMORGAN TAHMİNİ

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, TCMB’nin eylül ve ekimdeki para politikası kurulu toplantılarında TCMB’den 500'er baz puan faiz artırımı beklediğini açıkladı.

STANDARD CHARTERED TAHMİNİ

TCMB’nin kısa vadede hızla yükselen enflasyona ve artan dış dengesizliklere odaklanmaya devam edeceğini öngören İngiliz banka Standard Chartered, TCMB’nin 21 Eylül toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını beklediklerini bildirdi.

HSBC TAHMİNİ

HSBC, Türkiye'de politika faizi için yıl sonu tahminini yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine yükseltti. Banka 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 4,4 seviyesinde tuttu.

TCMB BEKLENTİ ANKETİ

TCMB’nin piyasa anketinde katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, eylül anketinde yüzde 29,26 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken eylül anketinde yüzde 30,0 oldu.