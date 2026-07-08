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Dolar ve petrol gümüşü kıskaca aldı: Fiyatlarda son durum ne?

Dolar ve petrol gümüşü kıskaca aldı: Fiyatlarda son durum ne?

8.07.2026 12:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dolar ve petrol gümüşü kıskaca aldı: Fiyatlarda son durum ne?

ABD’nin İran’a yönelik yeni operasyonları ve petrol lisansını iptal etmesiyle tırmanan jeopolitik riskler gümüş fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, gözler Fed’in açıklayacağı kritik tutanaklara çevrildi.
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Gümüş fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Yeni işlem gününde ons gümüş yükseliş kaydederken, yatırımcıların odağı Fed'in yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Küresel piyasalarda ons gümüş yüzde 1,09 yükselişle 60,61 dolardan işlem görüyor. Buna karşın ons gümüş, son bir ayda yüzde 10,62 değer kaybetti.

Yurtiçinde ise gram gümüş 91,36 TL seviyesinden alıcı buluyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi ve İran petrolünün ihracatına imkan tanıyan lisansı iptal etmesi, küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Artan gerilim enerji piyasalarını da etkilerken, ABD ham petrolü günün ilk saatlerinde yaklaşık yüzde 3 yükseldi. ABD Doları'nın güçlü seyrini koruması ise değerli metaller üzerindeki baskının sürmesine neden oldu.

Jeopolitik risklerdeki artış, yatırımcıların hem emtia hem de diğer yatırım araçlarına yönelik pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Piyasaların odağında, Fed'in 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar yer alıyor.

Yatırımcılar, açıklanacak tutanaklarda Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin ipuçlarını arayacak. Para politikasına yönelik beklentiler, ABD Doları'nın yönüyle birlikte gümüş ve altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ TAKİP EDİLİYOR

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini önceki günlere göre daha yüksek fiyatlıyor. Beklentiler yaklaşık yüzde 57 seviyesinden yüzde 63'ün üzerine yükseldi.

Yüksek faiz beklentileri, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ile Fed yetkililerinin mesajlarının gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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