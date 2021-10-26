Katar sevdası bitmiyor: Tüm bilgiler sunulacak
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'ın başkenti Doha'da şube açtı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, ofisin açılışının, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözetiminde 2019'da iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ‘taçlandırılması’ olduğunu kaydetti.
Ofisin hedefinin, Doha'daki Türk ekonomi ekibini bir araya getirmek olduğunu ifade eden Göksu, Katarlı iş insanlarının, “Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarına tek bir yerden ulaşabileceklerini” söyledi.
'TÜM BİLGİLER SUNULACAK'
Göksu’nun, yeni ofiste, Türkiye piyasasını araştırmak isteyen Katarlı yatırımcılara projelerine başlamadan önce tüm bilgilerin sunulacağını söylemesi dikkat çekti.
'ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK'
Katar Finans Merkezi CEO'su Yusuf el-Ciyda ise açılan ortak ofisin, ‘iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için oldukça önemli olduğunu’ dile getirdi.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı hatırlatan el-Ciyda, açılan ofislerin Türkiye'nin Doha'daki yatırımlarının artması için ‘önemli rol üstleneceğini’ ifade etti.
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