Dolarda rekor sürüyor: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (25 Ağustos 2022)

25 Ağustos 2022 Perşembe, 09:24

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının ne kadar keskin devam edeceğine dair ipuçları için Jackson Hole sempozyumunu izleyecek.

Fed'in yıllık para politikası konferansı Jackson Hole, Wyoming'de bugün başlayacak, Fed Başkanı Jerome Powell da yarın konuşacak. Faiz vadeli kontratlarına göre Fed'in eylülde 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 60 olasılık veriliyor. Hafta başında 75 baz puan artırıma yüzde 50 olasılık veriliyordu.

DOLAR ZİRVEYE YAKIN SEYRETTİ

Doların başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi yüzde 0.15 düşüşle 108.47 seviyesine kadar gerilese de en son temmuz ortasında gördüğü Eylül 2002'den bu yana zirve olan 109.29 seviyesine yakın seyretti.

İç piyasada veri gündeminde TCMB ağustos ayı reel kesim endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, politika faizinin 100 baz puan indirildiği ağustos ayı PPK toplantısı özetleri ve TCMB haftalık döviz rezervi, para-banka, menkul kıymet istatistikleri takip edilecek.

Bankacılar TCMB'nin faiz indirimi bile birlikte attığı adımlarla döviz piyasası ardından tahvil ve kredi piyasalarında da kontrolünü, yön belirleyici rolünü artırdığına dikkat çekiyorlar.

Yeni düzenlemelere göre bankalar daha önce zorunlu karşılık (ZK) tesis ettikleri krediler için artık daha yüksek oranda tahvil tutacaklar. Buna ek olarak bazı ticari kredilerin maliyeti ve büyümesi belirlenen oranların üzerinde olursa bankalar ek tahvil tutacak.

Bu adımların üçte ikisi ZK'dan iptal edilen tutardan finanse edilecek olsa da bankaların yeni tahvil tutma zorunlulukları doğurdu. Bu da piyasaya tahvil getirilerinde sert düşüş olacak yansıdı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemdeki yüzde 16.93'ten yüzde 14'e kadar geriledi. Düşüş 300 baz puana yaklaştıktan sonra dün son işlem yüzde 14.52 civarındaydı.

EURO/ DOLAR PARİTESİNDE YÜKSELİŞ HAKİM



Euro/TL 18.20 bandının üzerinde seyrini sürdürürken Euro/dolar paritesindeki yükseliş ise devam ediyor.



Gün içi en yüksek 18.20'yi bulan Euro/TL 18.21'den işlem görüyor.

Euro/ dolar paritesi ise 1.0021 seviyesinde.

FAİZ ORANI YÜZDE 15.34'E İNDİRİLDİ



Öte yandan TCMB dün referans faiz oranını eylül için yaklaşık 100 baz puan indirimle yüzde 15.34'e düşürdü.

Referans oranda dün yapılan indirimin ardından bazı ticari kredilerde Eylül ayında yüzde 21.48'in üzerinde maliyet varsa bankanın kredilerin yüzde 20'si; yüzde 27.61'in üzerinde maliyet varsa kredilerin yüzde 90'ı oranında tahvil karşılık ayırması gerekecek.

Bu oranlar ağustos ayında sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 idi.

Bankacılar son adımların, bankaların mevcut bono portföylerinden getirilerdeki düşüş nedeniyle fayda sağlayacağına dikkat çektiler. Ancak bankacılar önümüzdeki dönemde Hazine'nin lokal bankalarca yüzde 80 enflasyonda yüzde 10'un hemen üzerindeki bu fonlamayı devam ettireceklerine, bunun uzun vadeli etkilerinin de "oldukça negatif" olabileceğine dikkat çektiler.

Bankacılar Hazine'nin önümüzdeki ay sabit kuponlu uzun vadeli tahvil ihalelerine de büyük ilgi bekliyor.

GEÇEN HAFTAKİ PPK KARARI ARDINDAN EN YÜKSEK SEVİYEYİ TEST ETTİ



Ağustos başında 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL geçen haftaki PPK kararı ardından yönünü yukarı çevirdi ve en yüksek 18.15'i test etti.

Kur bu sabah 08.49'da 18.14/18.15 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı nisan sonundan bu yana kaybı yüzde 18.1, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 27.3 oldu. Faiz indirimleri nedeniyle TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Öte yandan bugün basında yer alan haberlere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de bu hafta konuşmasında işaret ettiği icra borçlarının silinmesinde konusundaki ayrıntılar da yer almaya başladı.

Hürriyet gazetesinin bugünkü haberine göre düzenleme ile 5 milyona yakın ailenin 2,000 TL'ye kadar olan borcunun icradan düşülmesi ve kamu tarafından üstlenilmesi planlanıyor.