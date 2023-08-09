Dolarda yükseliş sürüyor: Tarihi zirveye yakın seyrediyor!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 14:28

Güncelleme: 09.08.2023 - 14:30

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen döviz kurunda dalgalanmalar yaşanıyor.

Türk Lirası günden güne değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar/TL, Forex piyasalarında hızlı bir yükselişle 27.42'yi görerek tarihi seviyelere yakın seyrederken saat 14:13 itibariyle 27.20 seviyesinde işlem görüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'nun ise serbest piyasalarda satış fiyatı 29,6590 lira seviyelerinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 14.15 itibarıyla 1.721 liradan işlem görüyor.

KKM ÖDEMELERİ ZİRVEYE ÇIKACAK

Bankacılar Merkez Bankası'nın (TCMB) seçim sonrasında başlayan rasyonel politikalara geçiş sürecindeki değişimlerin etkisiyle geçen hafta net rezervlerinin 5 milyar dolara yakın toplam rezervlerinin ise 2 milyar dolara yakın arttığını hesaplıyor.

Bankacılar rezerv artışlarının, KKM dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesinin önemine dikkat çekiyorlar. Ağustos ayı için 45-50 milyar dolarlık KKM dönüşü olduğunu tahmin eden bankacılar kur farkı ödemelerinin de bu ay zirvede olacağını hesaplıyor.