Dolardaki yükselişin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama
Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında rekor değer kaybının ardından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Zorlu ve sancılı süreçte sağduyuyu elden bırakmamalıyız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.
Dolar ve euro kurunun TL karşısında cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklama yaptı.
"ZORLU VE SANCILI SÜREÇ"
Türkiye'nin güçlü bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyen Şahin, " Zorlu ve sancılı süreçte sağduyuyu elden bırakmamalıyız" dedi.
Şahin'in açıklaması şu şekilde:
Türkiye kendi gerçekleri doğrultusunda; Yatırım, üretim ve istihdam odaklı bir ekonomi için güçlü bir mücadele içerisinde. Zorlu ve sancılı süreçte sağduyuyu elden bırakmamalıyız.
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