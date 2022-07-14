Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Endonezya'ya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Endonezya'ya gidecek.

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:10
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Endonezya'ya gidecek
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Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, uluslararası ekonomik iş birliğinde öncü rol üstlenen G20'nin söz konusu toplantısında Nebati'nin ana konuşmacı olacağı altyapı başlıklı oturum yapılacak.

Bu oturumun yanı sıra küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacak.

Bakan Nebati, Endonezya ziyareti sırasında, G20 toplantıları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.


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