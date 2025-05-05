Dolar/TL haftaya nasıl başladı? (5 Mayıs Pazartesi 2025)

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:20

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:23

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5810 liradan, Euro 43,7590 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,5790 liradan alınan dolar, 38,5810 liradan satılıyor.

43,7570 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 43,7590 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,5550 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,8730 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA TEMKİNLİ BAŞLADI

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesi temkinli bir seyir izliyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımı yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün verdiği bir röportajda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ı başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden almayacağı ifade etti. Tarifeler cephesinde ise müzakerelerden olumlu sonuçlar alınabileceği konusundaki iyimserlikler varlığını korurken, ABD'nin yeni tarife adımları yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.