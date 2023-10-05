Dolar/TL tarihi zirvesine yakın! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:10

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:10

Veri gündeminde Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet hareketleri istatistiklerini yayımlayacak. Net ve brüt rezervlerde geçen hafta 3 milyar dolarlık düşüş yaşandığı hesaplanıyor.

Ekonomi yönetimi yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmek için geçen ay ABD'de de yatırımcı toplantıları düzenlemişti. Toplantılar bugün Londra'da gerçekleşiyor. Ekonomi yönetimi sürecin Türkiye'ye yönelik fon akımlarında artış yaratacağını belirtirken yabancı yatırımcılar da son dönemde Türkiye piyasalarına daha ilgili.

IMF'İN YILLIK TOPLANTILARI FAS'TA



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan ise 11-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Fas Marakeş'te olacaklar.

Erkan'ın programında Blackrock JPMorgan, Deutsche Bank ve diğer merkez bankası başkanları ile görüşmeler de yer alıyor. Şimşek 19 Ekim'de ise Paris'te yatırımcı toplantılarına katılacak. Ekonomi yönetimi ay sonunda Körfez ve yıl bitmeden Asya ziyaretlerini gerçekleştirmeyi de planlıyor.

TL YÜZDE 32.1 DEĞER KAYBETTİ!



PPK öncesi 27'nin altını test eden, geçen hafta illlikit işlemlerde en yüksek 27.72 seviyesini gören dolar/TL'de her iki yönlü dalgalanma da kalıcı olmadı. Kur kademeli yükselişlerle bu sabah güne 27.57 seviyesinde başladı. Euro ise 30.66 zirvesinin altında 29.05 bandında işlem görüyor.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 32.1 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 24.9 seviyesinde.