Dolar/TL'de yatay seyir hakim: Dolar ne kadar oldu? (17 Kasım 2022)

17 Kasım 2022 Perşembe, 09:24

NATO ve Varşova, dün Polonya'ya düşen ve iki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan füzenin muhtemelen Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından ateşlendiğini ve bir Rus saldırısı olmadığını belirterek, savaşın Ukrayna sınırlarının dışına sıçrayacağı endişelerini hafifletti.

Dolar, güçlü gelen ABD perakende satış verilerinin, Fed'in enflasyonla mücadelesinde politikayı gevşetmeyeceği beklentisini güçlendirmesiyle toparlanırken, Euro da Polonya'ya düşen füze gerginliğinin azalmasının ardından kazanımlarını korudu. Dolar endeksi salı günü 105.3'e kadar geriledikten sonra 106.31 seviyesine yükseldi.

Yurtiçinde bugün açıklanacak haftalık rezervler ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek.

FİTCH: TÜRK BANKALARININ REFİNANSMAN RİSKLERİNİN DAHA DA ARTTI



Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin bugün açıklayacağı geçen haftaya ilişkin toplam rezervlerinin, 4 milyar dolara yakın artışla 117.5 milyar doların biraz üzerine yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün, Türk bankacılık sektörünün kısa vadeli yabancı para dış borçlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek, makroekonomik dengesizlikler arttıkça Türk bankalarının refinansman risklerinin daha da arttığını belirtti.

Raporda, sektörün 90 milyar dolarlık döviz likiditesinin, piyasalardaki kısa süreli bir kapanmayı ve döviz mevduatlarında yaşanacak ılımlı bir çıkışı karşılamak için yeterli olduğu; ancak nakit, yabancı bankalardaki ipoteksiz plasmanlar ve döviz swapı gibi yüksek kalitedeki döviz varlıklarının yılın ilk yarısı itibarıyla yalnızca 27 milyar dolar ile çok daha düşük seviyede kaldığına işaret edildi.

Yurtdışında ise bugün euro bölgesi nihai TÜFE; ABD yeni konut inşaatları ve inşaat ruhsatları, ABD işsizlik maaş başvuruları ve ABD Philadelphia Fed endeksi verileri yakından izlenecek.

Son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybeden ancak son üç ayda yatay seyir izleyen dolar/TL bu sabah saat 09.12'de 18.6080/18.6145 seviyesinden işlem görüyor.