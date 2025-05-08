Donald Trump'tan Fed Başkanı'na sert eleştiri: 'Jerome Powell bir aptal'
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir şekilde eleştirdi. Trump, enerji fiyatlarındaki düşüşe ve ABD’ye giren tarife gelirlerine dikkat çekerek, faizlerin düşürülmesi gerektiğini yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamalarla sert eleştirilerini sürdürüyor. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik ağır sözler sarf etti. Petrol ve enerji fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken Trump, "Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor" ifadelerini kullandı.
FED FAİZİ SABİT TUTMUŞTU
Dün, piyasalar Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekliyordu. Fed, faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 4,25 ile 4,50 arasındaki seviyede sabit tuttu. Üçüncü toplantısında da faiz oranlarını aynı seviyede tutan Fed yetkilileri, yüksek enflasyon ve artan işsizlik riski uyarısında bulundular.
Trump, faizlerin düşürülmesini sürekli olarak savunuyor. Ancak Fed, enflasyondaki artışı kontrol altına almak amacıyla temkinli bir faiz politikası izliyor.
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