Dört asgari ücret bile yetmiyor: Yoksulluk sınırı haziranda 116 bin TL'yi aştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması ile gıda dışındaki temel ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladığı Haziran 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

YOKSULLUK SINIRI 116 BİN TL'Yİ AŞTI

Araştırmaya göre açlık sınırı haziran ayında bir önceki aya göre 341 TL artarak 37 bin 996 TL'ye yükseldi.

Gıda dışındaki zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 1.920 TL artışla 78 bin 110 TL oldu.

Böylece açlık ve gıda dışı harcamaların toplamından oluşan yoksulluk sınırı, önceki aya göre 2 bin 261 TL artarak 116 bin 106 TL'ye ulaştı.

Son bir yılda açlık sınırı 10 bin 581 TL, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 21 bin 666 TL, yoksulluk sınırı ise 32 bin 247 TL arttı.

DÖRT ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN BULUNAN AİLE DE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

Araştırmada, dört kişilik bir ailede her bireyin asgari ücret alması durumunda dahi toplam hane gelirinin yoksulluk sınırının altında kaldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Asgari ücret haziranda dört kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise dörtte birini zor karşılıyor. Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir bile yoksulluk sınırının 3 bin 806 lira altında kaldı. Diğer bir ifadeyle dört asgari ücret giren dört kişilik bir aile bile yoksulluk sınırını yenemiyor. En düşük emekli aylığı ise sadece 16 günlük beslenmeye bile yetmiyor, yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 17,2’sinde kalıyor.

MEMUR MAAŞI İÇİN YÜZDE 87,6 ZAM HESABI

Birleşik Kamu-İş, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için yüzde 87,6, ortalama memur maaşının ise yüzde 71,7 oranında artırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi: