Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar ve Euro ne kadar oldu? 30 Mayıs 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:57

Güncelleme: 30.05.2024 - 09:57

Dolar/TL saat 9.00 itibarıyla 32,28 ile düne göre yatay seyretti. Dolar karşısında iki haftadır 32,20 seviyesinin üzerinde çok dar bir aralıkta işlem gören TL, mayıs ayını yüzde 0,5 kazanım ile kapatmaya hazırlanıyor. Euro TL ise 34.90 bandında işlem görüyor.

TL, mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamıştı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BORÇLANMA AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamada ihtiyaç olması halinde, Hazine'nin likiditeyi çekmek için borçlanabileceğini, bu kanalla TCMB'ye destek verebileceklerini söyledi.

TL'ye verilen görece yüksek faiz ve yabancı ilgisi ile TL likiditesi geçtiğimiz aylarda kademeli olarak artarken, TCMB piyasa faizlerinde düşüşe, dolayısıyla parasal aktarım mekanizmasında aksaklığa yol açıyor.

TCMB likidite fazlasını çeşitli yöntemlerle çekerken, referans faizin 6 puana yakın düşüşle yüzde 47'ye gerilemesine yol açan likidite artışını geçen hafta aldığı zorunlu karşılık artışı kararıyla büyük ölçüde sterilize etti. Hafta başında yüzde 53 seviyesinde olan referans faiz geçen üç günde sınırlı da olsa yüzde 52'ye indi. Piyasa katılımcıları likidite göstergelerini ve yabancı yatırımcıları sıfıra indikten sonra son aylarda tekrar canlanan Hazine tahvillerine ilgisini yakından izliyorlar.

GÖZLER AÇIKLANACAK TCMB REZERVLERİNDE

Bugün saat 10.00'da mayıs ayı ekonomi güven endeksi, nisan ayı nihai dış ticaret verileri ve 14.00'te geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetleri yayımlanacak. 14.30'da ise TCMB döviz rezervi, döviz mevduat ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet hareketleri verileri izlenecek.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin swap hariç net rezervinde geçen hafta kaydedilen yaklaşık 9 milyar dolar artış, yerel seçim öncesindeki -65,5 milyar dolar tarihi düşük seviyesinden -6 milyar dolara iyileştiğini gösteriyor.

Bankacılar toparlanmanın bu hızda sürmesi halinde swap hariç net rezervin sonraki hafta artıya geçebileceğini belirtiyorlar.

Yarın ise ilk çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi açıklanacak. Reuters anketine göre Türkiye ekonomisinin güçlü iç tüketimin de etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyümesi, 2024'ün tamamında ise daha dengeli bir kompozisyon ile büyümenin yüzde 3,2'ye gerilemesi bekleniyor.