Döviz yatırımcısı dikkat! Faiz kararı öncesi Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 25 Nisan 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:59

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:16

TL'de, Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutması ana beklenti olarak fiyatlanırken piyasalarda Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki mesajları takip edecek.

Dolar/TL güne 32,60 civarında zirveye yakın başladı. Euro TL'de 35.01 bandında işlem görüyor. Küresel piyasalarda ise riskten kaçış kuvvetli.

Asya borsaları, tahminlerin altında kalan Meta bilançosunun ardından teknoloji hisselerindeki düşüşü izleyerek geriledi. Doların yen karşısında 1990'dan bu yana ilk kez 155'in üzerine yükselmesi Japonya'da piyasaya müdahale olasılığını kuvvetlendirdi.

ABD'de ayrıca mart ayı tüketici fiyat enflasyonunun beklenenden daha yüksek açıklanması Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı zamana ilişkin beklentileri erteledi.

TL, bu sabah dolar karşısında güne sınırlı bir değer kaybı ile başladı. Kur saat 08.55'te 32,60 civarında işlem gördü. Mart ayında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını gören TL, nisan ayının ilk üç haftasında yüzde 0,7 ile sınırlı değer kaybetti. TL'nin ilk çeyrekteki değer kaybı ise yüzde 9 oldu.

Bugün iç veri gündeminde BDDK haftalık bankacılık sektörü verileri ile TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, döviz rezervleri ve menkul kıymet hareketleri yer alıyor.

TCMB net rezervinin geçen hafta 6 milyar dolar üzerinde düşüş göstermesi bekleniyor. Ancak bankacılar TCMB'nin lokal bankalarla yaptığı swapları, 8 milyar doları geçen hafta olmak üzere son haftalarda belirgin azalttığına dikkat çekiyorlar.

Hesaplamalara göre seçim sonrası haftalık bazda 6 milyar doların üzerine çıkan döviz alımı bu kuvvette olma da geçen hafta da devam etti.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Reuters anketine göre TCMB'nin beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına geçen ay yaptığı sürpriz sıkılaştırmanın ardından Nisan ayında bir haftalık repo faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin neredeyse tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir ancak bir ekonomist politika faizinin 500 baz puan artırılacağı bir diğer ekonomist faizin 250 baz puan artırılacağı görüşünde. Bu nedenle bugün bir faiz artışı yapılması TL için de sürpriz bir fiyatlama anlamına gelebilir.

TCMB yerel seçimlere bir hafta kalan gerçekleşen bir önceki toplantıda, politika faizini sürpriz bir adımla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletmişti. TCMB ayrıca dezenflasyonda kararlı olduğu mesajı vermişti.

TCMB'nin bugün faizi sabit tutmasını bekleyenler, PPK metninde bir önceki ay yer alan "enflasyonda belirgin ve kalıcı" bir bozulma öngörülmesi durumunda "para politikası duruşu sıkılaştırılacak" yönlendirmesinin metinde korunacağı görüşünde.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD'deki temaslarında benzer mesajlar verdi. Karahan enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için belirgin adımlar attıklarını ve "daha fazlasını da atmaya hazır" olduklarını geçen hafta söyledi. Karahan aynı konuşmada faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğini de söylemişti.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de izlenirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kamu harcamalarında tasarruf öngören yeni ekonomi adımları da beklenmeye başlandı.