Dövizde yatay seyir sürüyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 4 Haziran 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:31

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:31

Bugün piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sunumu, Hazine ihaleleleri ve kabine toplantısı takip edilecek.

Bugün ayrıca TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu, mayıs ayı reel efektif döviz kuru verisi da yer alıyor.

Hazine ise bugün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ile 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihraçları ile 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Küresel piyasalarda dolar, ABD ekonomisinde gevşemeye yönelik işaretlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha erken tarihte faizleri indirebileceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle euro ve sterlin karşısında Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Dolar/TL'de bu sabah kotasyonlar 32,2 civarında. Dolar karşısında iki haftadır 32,2 civarında çok dar bir aralıkta işlem gören TL, mayıs ayını da yüzde 0,4 ile değer kazancı ile yatay tamamladı. Euro TL ise 35.18 bandında işlem görüyor.

REZERVLER POZİTİFE GEÇTİ

Başta yabancı olmak üzere yerel seçim sonrası TL'ye artan ilgi ile birlikte TCMB swap hariç net rezervi geçen hafta pozitife geçti.

Bankacılar yerel seçim öncesi 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyede olan swap hariç net rezervde yerel seçim sonrası geçen dokuz haftada yaşanan artışı yaklaşık 67 milyar dolar olarak hesapladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dün "Eksi rezerv bir gündem maddesi olmaktan çıkmıştır" dedi.

TCMB'nin nette döviz alımlarıyla dolar/TL'de görülen yatay seyir ve TL'nin görece yüksek getirisi hem yabancı hem de yurt içi yatırımcılar için TL'nin cazibesini yüksek tutmaya devam etti.

YABANCI İLGİSİ ARTIYOR

Yurt dışı yerleşiklerin nisan ortası itibarıyla belirgin hale gelen ve üç haftadır 1 milyar doların üzerinde gerçekleşen Hazine tahvili alımları geçen beş haftada 7,1 milyar doları buldu. Şimşek dünkü açıklamasında DİBS piyasasında yabancı payının yüzde 0,5'ten yüzde 10'a doğru yükselişe geçtiğini de söyledi.

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduatında aralıksız düşüş görüldü. Nisan ortasından bu yana 11 milyar doların üzerinde düşüş kaydeden kıymetli maden ve döviz mevduatı 170.6 milyar dolara indi.