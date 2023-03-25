DS Automobiles'ten, gastronomi sanatına destek

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 07:00

DS Automobiles açıklamasına göre, DS Automobiles'in kültür ve moda alanlarındaki ifadeleri, markanın kuruluşundan günümüze gastronomi sanatıyla da destekleniyor. 'Only You Privilege' programı aracılığıyla çok sayıda üst düzey gastronomi deneyimi organize eden DS Automobiles, uzmanlara hitap etmeyi sürdürebilmek için 'mutfaktaki yerini' sağlamlaştırıyor. Bu alandaki yatırımlarını artıran DS Automobiles, gastronomi elçisi olarak Julien Dumas ile anlaştı.

GASTRONOMİ ELÇİSİ

UNESCO tarafından 2010 yılından itibaren Fransız gurme yemekleri, somut olmayan kültürel miras olarak tescillendi. Tadım keyfi, insan ve doğanın uyumu, durmadan zenginleşen tarifler arasından özenle seçilmiş yemekler, lezzetleri birbirine uyan ürünler, yemek ve şarapların birleşimi, sofra dekorasyonu ve tadım sırasındaki özel vücut dili gibi çok sayıda uzmanlık, duyguları paylaşmanın ve göstermenin yolları olarak tanımlanıyor. Bu girişimi desteklemek için Julien Dumas, DS Automobiles’in gastronomi elçisi oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Dumas şöyle konuştu:

''Enerji geçişinin bir parçası olacak teknolojideki gelişim kadar Fransız uzmanlığına olan sevgi açısından da DS Automobiles’in yaklaşımını gerçekten takdir ediyorum.

Bu değerleri kendi alanım açısından yorumlarsam, arzu ettiğim gastronominin temel unsurları olan mevsimsellik ve çevreye yakınlık marka için de geçerli.

Tıpkı DS Automobiles gibi ben de küçük ölçekli esnafla çalışıyorum. Kendi mutfak bahçemi kurdum ve denize çok bağlıyım.

Şehir ve deniz arasındaki gezilerimin hikayesini menümde ve başlıklarında anlatıyorum.

Bu yolculukların her biri, her zaman paylaşmayı sevdiğim yeni bir deneyim.''

'ORTAK MİSYON'

DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Beatrice Foucher ise şunları kaydetti:

''Fransız uzmanlığından bahsediyorsanız, gastronomi çok önemlidir.

Şef Julien Dumas’nın eşsiz bir imzası var. Birlikte çalıştığı insanlara çok yakın.

Bu ilişkiler unutulmaz hikâyelere ve dikkat çekici ürünlere dönüşüyor.

Bu mükemmellik arzusu, bu paylaşım ve bu özgünlük, bizim için anlamlı olan değerler.

Birlikte Fransız yaşam tarzına ışık tutmak istiyoruz.

Çevreye olan sorumluluk da ortak bir misyon çünkü 2024’ten itibaren yüzde 100 elektriklilere odaklanmayı hedefleyen DS Automobiles, bunu temel strateji olarak görüyor.''