Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:40

Güncelleme: 26.03.2024 - 09:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik kamu bankalarında 8 bin ila 12 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını duyurmasının ardından dul ve yetim maaşı alanlar, promosyon ödemelerinden faydalanıp faydalanamayacağını merak etti. Peki, Dul ve yetim maaşı alanlara emekli promosyonu verilecek mi? Ölüm aylığı alanlara ne kadar promosyon verilecek?

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA EMEKLİ PROMOSYONU VERİLECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ölüm aylığıyla ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu promosyon ödemesinin alınabilmesi için hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiğinin altı çizildi. 5 bin liralık promosyon tutarının asgari seviye olduğu, söz konusu tutarın bankalara göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.