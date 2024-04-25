Dünya Bankası ile imzalanan kredi anlaşmasında yeni detaylar ortaya çıktı: Kaynaklar sığınmacılara

Dünya Bankası ile imzalanan sığınmacılara istihdam şartının da yer aldığı kredi anlaşmasında “sığınmacı” detayı tepki çekmeye devam ediyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00
Dünya Bankası ile imzalanan kredi anlaşmasında yeni detaylar ortaya çıktı: Kaynaklar sığınmacılara
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Tarımda istihdam desteği için ayrılan 54.7 milyon dolar ile istihdam yaratma projesi kapsamında ayrılan 439.3 milyon dolarlık kaynağın büyük bir kısmının sığınmacılar için kullanılacağını ifade eden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

‘NEDEN KABUL ETTİNİZ?’

Aygun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Dünya Bankası ile Türkiye arasında beş yıllık ekonomik işbirliği anlaşması yapıldığını anımsattı. Önergede, “Türkiye’de işsizliğin büyük oranda arttığı ve vatandaşın alım gücünün düştüğü bir süreçte, Dünya Bankası destekli yürütülecek projelerde, Türk vatandaşları yerine sığınmacı ve mültecilere yönelik istihdam şartı konulması büyük rahatsızlık yaratmıştır” dendi. Aygun, şu sorulara yanıt istedi:

“Kredi karşılığında mülteci ve sığınmacılara istihdam koşulu konulmasını neden kabul ettiniz? Anlaşma kapsamında; “Geliştirilmiş Piyasa Bağlantıları Yoluyla Mülteciler ve Türk Vatandaşlarına Yönelik Tarımsal İstihdam Desteği” sağlanacağı, bu yolla 2028 yılına kadar 22 bin kişinin istihdam edileceği, bunun yüzde 30’unun kadınlardan, yüzde 50’sinin yani 11 bin kişinin sığınmacılardan oluşacağı taahhüt edilmektedir. Bu anlayışı doğru buluyor musunuz? Bu koşulu neden kabul ettiniz? Proje kapsamında yürütülecek “Tarımsal Alanda İstihdam Desteği” için 54.7 milyon dolar kaynak verilecektir. Bunun büyük bölümünün yabancı mültecilerin istihdamı için kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma çerçevesinde mesleki danışmanlık ve mesleki beceri kazandırmaya yönelik eğitimlerde 2026 yılına kadar 36 bin kişinin eğitimden geçirilmesi, bunun yarısının mültecilere ayrılırken kadınlara yüzde 20, gençlere yüzde 25 pay verilmesi adil midir? Türk gençlerinin istihdam kapasitesini artıracak projelerin uygulamaya sokulmasını neden sağlamadınız? Neden böyle bir anlaşmayı onayladınız? Anlaşma çerçevesinde yürütülecek “Türk Vatandaşları ve Mülteciler İçin Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” için toplamda 439.3 milyon dolar kaynak aktarılmıştır. Bu istihdamın ne kadarı Türk vatandaşları, ne kadarı sığınmacı ve mülteciler için kullanılacaktır?”


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