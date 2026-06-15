Dünya ekonomisinde nadir görülen olay: 4 dev merkez bankası aynı anda masaya oturacak

Küresel piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak merkez bankası kararlarına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya Merkez Bankası (BOJ), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) para politikası toplantılarını gerçekleştirirken, enflasyonla mücadelede farklı aşamalarda bulunan bankaların vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

BOJ'DAN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

İki gün sürecek Japonya Merkez Bankası toplantısının salı günü tamamlanması bekleniyor. Piyasa beklentileri, BOJ'un politika faizini çeyrek puan artıracağı yönünde şekilleniyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde banka, Aralık ayından bu yana ilk faiz artışını yapmış olacak. Böylece gösterge faiz oranı yüzde 1'e yükselerek 1995 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşacak.

RBA'NIN FAİZİ SABİT TUTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Avustralya Merkez Bankası'nın da salı günü para politikası kararını açıklaması bekleniyor.

Analistler, RBA'nın politika faizinde değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeyi koruyacağını öngörüyor. Banka, bu yıl içerisinde üç kez faiz artırımı yaparken, son artışını Mayıs ayında gerçekleştirmişti.

FED'DE KEVIN WARSH DÖNEMİNİN İLK TOPLANTISI

ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısını çarşamba günü gerçekleştirecek.

Piyasalar, Fed'in politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ancak yatırımcılar, toplantı sonrası yapılacak açıklamalar ve Fed'in enflasyon ile faiz görünümüne ilişkin vereceği sinyallere odaklanmış durumda.

BOE'DEN FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

İngiltere Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklayacak.

Ekonomistler, BOE'nin enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin daha fazla veri görmek amacıyla faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini değerlendiriyor. İngiltere'de enerji maliyetlerindeki sert yükselişin işletmeler üzerindeki etkisi de bankanın yakından izlediği riskler arasında yer alıyor.

AYNI HAFTADA DÖRT BÜYÜK MERKEZ BANKASI TOPLANIYOR

Dow Jones Market Data verilerine göre, Fed, BOJ, BOE ve RBA'nın aynı takvim haftasında para politikası toplantısı düzenlemesi son 10 yılda yalnızca üç kez gerçekleşti.

Uzmanlar, büyük merkez bankalarının aynı dönemde aldığı kararların ve verdiği mesajların küresel piyasalarda volatiliteyi artırabileceğine dikkat çekiyor.

BREZİLYA MERKEZ BANKASI DA KARARINI AÇIKLAYACAK

Bu hafta para politikası kararını açıklayacak bir diğer önemli kurum ise Banco Central do Brasil olacak.

Çarşamba günü açıklanacak kararda, diğer büyük merkez bankalarının aksine Brezilya Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması bekleniyor. Bankanın gösterge faiz oranı halen yüzde 14,5 seviyesinde bulunuyor.