Faizlerde düşüş bekleyenlere Prof. Dr. Şenol Babuşcu’dan kötü haber: 'Bu oranların yakalanması çok zor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, mevduat ve kredi faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösterdi. Son verilere göre hem TL mevduat faizlerinde hem de ihtiyaç kredisi faizlerinde artış yaşandı.

29 Mayıs-5 Haziran dönemini kapsayan verilere göre, üç ay vadeli TL mevduatların yıllık bileşik faiz oranı bir önceki haftaya göre 0,81 puan artarak yüzde 49,3 seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde ihtiyaç kredilerindeki ortalama faiz oranı da 0,77 puanlık artışla yüzde 64,13'e çıktı. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin ortalama faiz oranı ise yüzde 62,5 olarak hesaplandı.

'KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKIYOR'

Eski bankacı ve ekonomi yazarı Şenol Babuşcu, kredi faizlerindeki yükselişi değerlendirirken Merkez Bankası'nın politika faizine dikkat çekti.

Babuşcu, "Bunun yıllık bileşiği yüzde 49’dur. Bankalar, bu orana diğer maliyetleri ekliyor. Banka maliyetleri 7 puan. 5 puan da kâr marjı. Dolayısıyla faizler yüzde 60’ın birkaç puan üzerine çıkıyor" ifadelerini kullandı.

FAİZLERDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ ZAYIF

Babuşcu, mevcut ekonomik görünüm altında faiz oranlarında kısa vadede belirgin bir düşüş beklemediğini belirtti.

Vatandaşların daha uygun koşullarda kredi kullanabilmesi için enflasyonda kalıcı gerileme gerektiğini vurgulayan Babuşcu, "Vatandaşın, daha uygun koşullarda ve faiz oranlarında kredi kullanması için enflasyonun yüzde 15‘in, faizlerin de yüzde 20'nin altına inmesi gerekiyor. Bu oranların yakalanması gerçekten çok zor" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, kredi faizlerinin yüksek seyretmesinde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının etkili olduğuna işaret ediyor. Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde kalması, bankaların fonlama maliyetlerini artırırken, bu durum kredi faizlerine de yansıyor.

Son veriler, hem tasarruf sahipleri hem de kredi kullanmak isteyenler açısından yüksek faiz ortamının etkilerinin sürdüğünü ortaya koyuyor.