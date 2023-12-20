Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye'yi haksız buldu
Dünya Ticaret Örgütü, ABD ile yaşanan ve çeliğe ek vergi getiren anlaşmazlıkta Türkiye aleyhine karar verdi.
Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Türkiye'nin ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine misilleme olarak uygulamaya aldığı ek vergileri örgütün politikaları ile "tutarsız" bularak Türkiye'nin vergileri kaldırması gerektiğine karar verdi.
Bloomberg'de yer alan habere göre, DTÖ'nün anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasından sorumlu organı tarafından yayımlanan raporda "Panel, Türkiye'nin DTÖ ile uyumsuz olan tedbirini yükümlülüklerine uyumlu hale getirmesini tavsiye ediyor" denildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, ABD'nin Donald Trump yönetiminde çelik ve alüminyum ithalatına yönelik "madde 232" olarak adlandırılan ulusal güvenliğe dair incelemesine dayanarak Mart 2018'de çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına yüzde 10 vergi uygulamasının ardından misillemede bulunmuştu.
ABD, Türkiye'nin yanı sıra misilleme olarak uyguladıkları tedbirler nedeniyle Avrupa Birliği, Kanada, Rusya ve başka ülkelere karşı anlaşmazlık çözüm süreci başlatmıştı.
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