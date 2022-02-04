Ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı: 'Enflasyon ve doların düşeceği tarih!'

04 Şubat 2022 Cuma, 10:53

TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE yıllık yüzde 48,69, aylık yüzde yüzde 11,10 artış gösterdi.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Enflasyon ve doların düşeceği tarih!" başlıkı yazısında TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirdi.

Zelyut, "Bugüne dek TUİK'e iki itirazımız vardı: 1-TÜİK rakamları nereden alıyorsa söylesin biz de oradan alış veriş yapalım diyorduk. 2-TÜİK enflasyonu bir sepete doldurduğu malların geçen aya/yıla göre değişimini ölçerek yapıyor; fiyatı hızlı artan mal grubunu azaltırsanız, sepet içinde fiyatı artan malların yoğunluğu düşeceği için hesap edilen nihai rakam da düşüyor diyorduk" dedi.

"YUKARI GİTMEYE DEVAM EDECEK"

"Ne yazık ki enflasyon yukarı gitmeye devam edecek" diyen Zelyut, enflasyon ile mücadelenin tek şartını açıkladı.

Tek şartın 'üretim' olduğunu ifade eden Zelyut, "Enflasyon yangınına artan enerji maliyetleri, küresel tedarik sorunları da ek katkı sağlayacak" dedi.

Zelyut şöyle devam etti:

"Geleceğe yönelik olarak mantıklı bir öngörü Goldman Sachs'dan geldi. Kurum perşembe günü açıklanan enflasyon verisi sonrasında yayımladığı bir araştırma raporunda "Ocak ayı enflasyonunun beklentileriyle uyumlu geldiğini, Şubat'ta ise enflasyonun yüzde 50'yi geçmesini beklediklerini "söyledi.

Enflasyonda yüzde 50 seviyelerinin yılın sonunda baz etkisi devreye girene kadar korunacağını belirten Goldman Sachs, modellerinin enflasyonun yüzde 54-56 civarında yıl boyunca yatay bir seyir izleyeceğine işaret ettiğini belirtti.

Bütün bu veriler ışığında dolar/TL kurunda da enflasyona paralel yüksek seviyelerin korunması, FED faiz kararı ile 14 seviyesinin kırılarak önce 18 daha sonra 20+ rakamlarının karşımıza çıkması sürpriz olmayacaktır. Bu rakamları yatırım tavsiyesi olarak değil spot kurun (13,5) en az enflasyon (yüzde 50) kadar değer kaybetmesi varsayımına bağlı olarak söylediğimi de belirtmek isterim.

Peki enflasyon ve dolar ne zaman düşer? Bunun için formül çok basit: Yeni Kurallar + Yeni Kurumlar + Yeni Kadrolar