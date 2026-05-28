Kritik araştırma yayımlandı: Türkiye'de maaşların üçte biri vergiye gidiyor

Euronews tarafından hazırlanan araştırma, yıllık 100 bin Euro brüt maaş alan bekar ve çocuksuz bir çalışanın Avrupa ülkelerinde eline geçen net geliri karşılaştırdı. Araştırmada, ülkelerin vergi sistemleri ve sosyal güvenlik kesintilerinin çalışan maaşları üzerindeki etkisi incelendi.

VERGİ SİSTEMLERİ NET MAAŞI BELİRLİYOR

Avrupa ülkelerinde gelir vergisi sistemleri önemli farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde sabit oranlı vergi uygulanırken, birçok ülkede gelir arttıkça vergi oranının yükseldiği kademeli sistemler öne çıkıyor.

Çalışanın medeni durumu, çocuk sahibi olup olmaması ve hane içindeki gelir yapısı gibi unsurlar da net maaşı doğrudan etkiliyor.

Araştırmada örnek olarak yıllık 100 bin Euro brüt gelir elde eden bekar ve çocuksuz çalışan baz alınırken, sonuçların ülkelerin karmaşık vergi yapıları nedeniyle yaklaşık değerler sunduğu belirtildi.

OECD VE PWC VERİLERİ KULLANILDI

Çalışmada OECD’nin 2026 Tax Wedge raporu, OECD ülke verileri, PwC Worldwide Tax Summaries ve ulusal kaynaklardan yararlanıldı.

Vergi oranları 2025 yılı verileri esas alınarak hesaplandı. Euro dışındaki para birimlerinde ise Avrupa Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2025 tarihli referans kurları dikkate alındı.

Araştırmada kişisel vergi avantajları veya ek gelir gibi bireysel farklılık yaratabilecek unsurlar hesaba katılmadı.

EN YÜKSEK NET GELİR BULGARİSTAN’DA

Araştırmaya dahil edilen 31 Avrupa ülkesi arasında çalışanların eline geçen net gelir yaklaşık 50 bin Euro ile 86 bin Euro arasında değişti.

Listenin ilk sırasında Bulgaristan yer aldı. Ülkede 100 bin Euro kazanan bir çalışanın yaklaşık 86 bin 930 Euro’su net gelir olarak kalıyor.

Bulgaristan’ı Estonya, Çekya, Malta, İsviçre ve Kıbrıs takip etti. Bu ülkelerde çalışanlar maaşlarının en az 70 bin Euro’sunu net olarak elde edebiliyor.

BÜYÜK EKONOMİLERDE DURUM

Avrupa’nın büyük ekonomileri arasında çalışanlara en yüksek net maaşı sağlayan ülke Birleşik Krallık oldu. İngiltere’de 100 bin Euro brüt maaş alan bir çalışan yaklaşık 69 bin 900 Euro’yu elinde tutabiliyor.

İspanya ve Fransa orta sıralarda yer alırken, Almanya ve İtalya’da vergi yükünün daha yüksek olduğu görüldü. Almanya’da net gelir yaklaşık 57 bin 900 Euro’ya, İtalya’da ise 56 bin 700 Euro’ya geriliyor.

BELÇİKA EN YÜKSEK KESİNTİYİ UYGULUYOR

Araştırmaya göre yüksek gelir grubundaki çalışanlardan en fazla kesinti yapan ülke Belçika oldu. Ülkede 100 bin Euro’luk maaşın yaklaşık 50 bin 750 Euro’su çalışanın eline geçiyor.

Belçika’nın ardından Danimarka ve İsveç gelirken, Avusturya, Slovenya ve Yunanistan da yüksek vergi yüküyle dikkat çekti.

Portekiz ve Romanya’da da net gelir 60 bin Euro’nun altında kaldı.

TÜRKİYE’DE YÜKSEK GELİRLİ ÇALIŞANLARIN VERGİ YÜKÜ

Araştırmaya göre Türkiye’de yıllık 100 bin Euro brüt maaş alan bir çalışanın eline yaklaşık 63 bin 200 Euro net gelir geçiyor.

Böylece yüksek gelir grubundaki çalışanlar maaşlarının üçte birinden fazlasını vergi ve sosyal güvenlik kesintileri nedeniyle kaybediyor.

Benzer şekilde İrlanda’da da net gelir yaklaşık 64 bin Euro seviyesinde bulunuyor.

DOĞU AVRUPA VE BATI AVRUPA ARASINDA FARK

Araştırma sonuçları, Doğu Avrupa ülkelerinde çalışanların maaşlarının daha büyük bölümünü koruyabildiğini ortaya koydu.

Bunun temel nedenleri arasında daha düşük gelir vergisi oranları, düz vergi sistemleri ve sınırlı sosyal güvenlik katkıları gösteriliyor.

Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise artan oranlı gelir vergisi ve yüksek sosyal güvenlik kesintileri nedeniyle net maaşların daha düşük seviyede kaldığı belirtiliyor.

AVRUPA’DA ORTALAMA MAAŞLAR

OECD verilerine göre yıllık 100 bin Euro gelir seviyesi Avrupa’daki birçok ülkenin ortalama maaşının oldukça üzerinde bulunuyor.

Bu seviyeyi aşan tek Avrupa ülkesi İsviçre oldu. İsviçre’de ortalama maaş yaklaşık 107 bin 487 Euro olarak hesaplandı.

Avrupa Birliği içinde en yüksek ortalama maaş Lüksemburg’da görülürken, Slovakya yaklaşık 19 bin 590 Euro ile listenin en düşük ortalama gelir seviyesine sahip ülkesi oldu.

EN YÜKSEK VERGİ ORANLARI KUZEY AVRUPA’DA

Araştırma, Avrupa’daki en yüksek kişisel gelir vergisi oranlarının ağırlıklı olarak İskandinav ve Batı Avrupa ülkelerinde uygulandığını ortaya koydu.

Bu bölgelerde üst gelir gruplarında vergi oranları çoğu zaman yüzde 45 ile yüzde 60 arasında değişirken, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde daha düşük oranlar dikkat çekiyor.