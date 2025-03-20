Dünyanın en değerli bankaları açıklandı: Türk bankaları da listede!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 11:53

Güncelleme: 20.03.2025 - 11:53

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Banking 500 - Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" araştırmasını tamamladı.

Bu listeye göre, Çinli bankalar dünyanın en değerli banka markaları arasında ilk 4 sırada yer almayı başardı. ICBC, 79,1 milyar dolarlık değeriyle liderliğini sürdürürken, ikinci sırada 78,4 milyar dolarlık marka değeriyle China Construction Bank bulunuyor. Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü, Bank of China ise 63,8 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Sıralamada Bank of America 45 milyar dolarla 5'inci, Chase 44,2 milyar dolarla 6'ncı, Wells Fargo 36 milyar dolarla 7'nci, Citi 35,7 milyar dolarla 8'inci, JP Morgan 32,4 milyar dolarla 9'uncu, China Merchants Bank ise 28,3 milyar dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DEN 6 BANKA EN DEĞERLİ 500 LİSTESİNDE

Dünyanın en değerli 500 banka markası arasında 6 Türk bankası da bulunuyor. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, geçen yıla göre sıralamada yükseldi. 2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası, 1,2 milyar dolarlık marka değeriyle 196'ncı sıraya çıktı. Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 230'uncu, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbank 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbank 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredi ise 308 milyon dolarla 403'üncü sırada yer aldı.

SON 4 YILDA İKİ HANELİ ARTIŞ

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, yaptığı değerlendirmede, dünyanın en değerli bankalarına ilişkin son 4 yılda ilk kez iki haneli bir artış gözlemlendiğini belirtti. İlgüner, "500 banka markasının toplam değeri 2024'te yüzde 13 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı" dedi.

Yüksek faiz oranlarının banka marka değerlerini etkilediğine dikkat çeken İlgüner, banka marka değeri artışlarının dijital inovasyon, sürdürülebilir rekabet avantajı için markalaşma ve regülasyon gibi faktörlere bağlı olarak şekilleneceğini söyledi. Örneğin, İngiltere merkezli Revolut, yüzde 795 artışla küresel ölçekte en hızlı büyüyen finansal marka oldu.

Dünyanın en değerli 500 bankası listesinde ilk 20 banka şu şekilde sıralandı:

2025-Sıra Marka Ülke Marka Değeri (Milyon Dolar) 1 ICBC Çin 79,073 2 China Construction Bank Çin 78,389 3 Agricultural Bank of China Çin 70,198 4 Bank of China Çin 63,842 5 Bank of America ABD 45,041 6 Chase ABD 44,177 7 Wells Fargo ABD 36,031 8 Citi ABD 35,652 9 JP Morgan ABD 32,397 10 China Merchants Bank Çin 28,279 11 HSBC İngiltere 27,768 12 Capital One ABD 22,276 13 Postal Savings Bank Çin 21,941 14 Santander İspanya 21,850 15 Goldman Sachs ABD 19,542 16 TD Kanada 17,358 17 DBS Singapur 17,217 18 Barclays İngiltere 17,142 19 China CITIC Bank Çin 16,953 20 RBC Kanada 16,645



