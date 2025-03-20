Dünyanın en değerli bankaları açıklandı: Türk bankaları da listede!
Dünyanın en değerli 500 banka markası listesi açıklandı. Çinli bankalar sıralamanın zirvesinde yer alırken Türk bankaları da listenin ilk sıralarına yükseldi. Türkiye’nin en değerli bankaları arasında önemli bir artış yaşandı.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Banking 500 - Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" araştırmasını tamamladı.
Bu listeye göre, Çinli bankalar dünyanın en değerli banka markaları arasında ilk 4 sırada yer almayı başardı. ICBC, 79,1 milyar dolarlık değeriyle liderliğini sürdürürken, ikinci sırada 78,4 milyar dolarlık marka değeriyle China Construction Bank bulunuyor. Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü, Bank of China ise 63,8 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.
Sıralamada Bank of America 45 milyar dolarla 5'inci, Chase 44,2 milyar dolarla 6'ncı, Wells Fargo 36 milyar dolarla 7'nci, Citi 35,7 milyar dolarla 8'inci, JP Morgan 32,4 milyar dolarla 9'uncu, China Merchants Bank ise 28,3 milyar dolarla 10'uncu sırada yer aldı.
TÜRKİYE'DEN 6 BANKA EN DEĞERLİ 500 LİSTESİNDE
Dünyanın en değerli 500 banka markası arasında 6 Türk bankası da bulunuyor. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, geçen yıla göre sıralamada yükseldi. 2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası, 1,2 milyar dolarlık marka değeriyle 196'ncı sıraya çıktı. Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 230'uncu, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbank 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbank 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredi ise 308 milyon dolarla 403'üncü sırada yer aldı.
SON 4 YILDA İKİ HANELİ ARTIŞ
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, yaptığı değerlendirmede, dünyanın en değerli bankalarına ilişkin son 4 yılda ilk kez iki haneli bir artış gözlemlendiğini belirtti. İlgüner, "500 banka markasının toplam değeri 2024'te yüzde 13 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı" dedi.
Yüksek faiz oranlarının banka marka değerlerini etkilediğine dikkat çeken İlgüner, banka marka değeri artışlarının dijital inovasyon, sürdürülebilir rekabet avantajı için markalaşma ve regülasyon gibi faktörlere bağlı olarak şekilleneceğini söyledi. Örneğin, İngiltere merkezli Revolut, yüzde 795 artışla küresel ölçekte en hızlı büyüyen finansal marka oldu.
Dünyanın en değerli 500 bankası listesinde ilk 20 banka şu şekilde sıralandı:
|2025-Sıra
|Marka
|Ülke
|Marka Değeri (Milyon Dolar)
|1
|ICBC
|Çin
|79,073
|2
|China Construction Bank
|Çin
|78,389
|3
|Agricultural Bank of China
|Çin
|70,198
|4
|Bank of China
|Çin
|63,842
|5
|Bank of America
|ABD
|45,041
|6
|Chase
|ABD
|44,177
|7
|Wells Fargo
|ABD
|36,031
|8
|Citi
|ABD
|35,652
|9
|JP Morgan
|ABD
|32,397
|10
|China Merchants Bank
|Çin
|28,279
|11
|HSBC
|İngiltere
|27,768
|12
|Capital One
|ABD
|22,276
|13
|Postal Savings Bank
|Çin
|21,941
|14
|Santander
|İspanya
|21,850
|15
|Goldman Sachs
|ABD
|19,542
|16
|TD
|Kanada
|17,358
|17
|DBS
|Singapur
|17,217
|18
|Barclays
|İngiltere
|17,142
|19
|China CITIC Bank
|Çin
|16,953
|20
|RBC
|Kanada
|16,645
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