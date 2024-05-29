Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye zirvede yer aldı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:33

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:33

Türk pasaportuyla dünya genelinde 118 ülkeye vizesiz seyahat yapılabiliyor.

Türkiye hem 1 Ocak hem de bugünkü kura göre, dünyada 10 yıllık pasaportun en pahalı olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Birgün'de yer alan habere göre, Türkiye'de 10 yıllık pasaport almanın maliyeti şu an 8 bin 623,30 TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 1 Ocak 2024 kuruyla 292,4 dolar, bugünkü kurla 268 dolara denk geliyor.

Henley Pasaport Endeksi verilerine göre, dünyanın en pahalı pasaportları listesinde ikinci sırada Meksika bulunuyor. 10 yıllık Meksika pasaportunun maliyeti 234 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 194 ülkeye vizesiz seyahatle zirvede olan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Singapur ve Japonya'da pasaport maliyetleri Türkiye'nin çok altında. 10 yıllık pasaport maliyeti, Fransa'da 94 dolar, Almanya'da 41 dolar, İtalya'da 126 dolar, İspanya'da 33 dolar, Singapur'da 53 dolar ve Japonya'da 115 dolar seviyesinde bulunuyor.