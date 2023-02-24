Düşük ücret alacak depremzede işçilerin, emeklilik primleri de yatmayacak

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri veya deprem nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için işverenlerin başvurusu üzerine öncelikle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği verilecek.

2023 yılı asgari ücret seviyesine göre bu yılki kısa çalışma ödenekleri 6-15 bin lira arasında değişiyor. Ancak kısa çalışma ödeneği koşulları oluşmayan ya da işyerinin durumu nedeniyle işsiz kalan ama işsizlik ödeneğini hak edemeyenlere ise nakdi ücret desteği verilecek. Nakdi ücret desteği ise Resmi Gazete’deki ilgili yeni düzenlemeyle aylık 3 bin 972 lira (günlük 133 lira) olarak belirlendi. Oysa bugün aylık açlık sınırı 8 bin 864 lira, asgari ücret ise 8 bin 507 lira

‘SOSYAL DEVLET ŞUURU’

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işten atma yasağı getirildi. Ancak küresel Covid-19 salgını sürecinde olduğu gibi, yasağa ilişkin bir dizi istisna da yasal düzenlemede yer aldı. Bu kapsamda işverenler, salgın sürecinde özellikle “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri” (Kod: 29) gerekçe göstererek işçileri işten atmayı sürdürdü. DİSK pandemide toplam 177 bin işçinin bu gerekçeyle işten atıldığına dikkat çekmişti. Yine bu tür uygulamaların yapıldığı dönemde, salgın sürecinde olduğu gibi işçilerin sadece genel sağlık sigortası primleri ödenecek.

Emeklilik için gerekli olan sigorta primleri ise yatırılmayacak. Bunlara karşın iktidar, istemesi halinde işçilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan çok daha fazla ödeme yapabilirdi. Çünkü 9 Şubat itibarıyla fonda 124.2 milyar TL var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yapılan düzenlemelere ilişkin “Sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz” dedi.